Parçalı Bulutlu 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 15.05.2023 18:04

Millet İttifakı partilerinden 39 aday CHP listesinden Meclis'e girdi

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne CHP listesinden giren Millet İttifakı partilerinden İyi Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Türkiye Değişim Partisi'nden 39 isim milletvekili seçildi.

Millet İttifakı partilerinden 39 aday CHP listesinden Meclis'e girdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Bazı illerde ortak milletvekili adayı listesi üzerinde çalışan İyi Parti ve CHP, Millet İttifakı'nın milletvekili sayısını artırmak için, milletvekili çıkarma olasılığı düşük olan illerde seçime fermuar modeliyle girdi. Listede her iki parti adayının birbirini izlediği fermuar yöntemi, ağırlıklı olarak milletvekili sayısı 5 ve altında olan Aksaray, Gümüşhane ve Çorum gibi küçük illerde uygulandı.

İyi Parti'den 17 isim, 11 ilde CHP listesinden seçime girdi. Bu isimlerden sadece İstanbul 1. Bölge 6. sıradan aday gösterilen Ahmet Ersagun Yücel milletvekili seçildi.

Yurt dışında ikinci tur süreci: Oy verme 20 Mayıs'ta başlayacak
Yurt dışında ikinci tur süreci: Oy verme 20 Mayıs'ta başlayacak

Gelecek Partisi'nden 19 isim, 14 ilde CHP listesinden seçime girdi. Bunlardan 10 aday Meclis'e girdi. Ankara'dan Mustafa Nedim Yamalı, Antalya'dan Serap Yazıcı Özbudun, Bursa'dan Cemalettin Kani Torun, Denizli'den Sema Silkin Ün, İstanbul'dan Selim Temurci, İsa Mesih Şahin, Doğan Demir, İzmir'den Mustafa Bilici, Konya'dan Hasan Ekici, Muğla'dan Selçuk Özdağ milletvekili seçildi.

CHP listesinden seçime giren Türkiye Değişim Partisi (TDH) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Erzincan'dan milletvekili oldu.

Seçimde ikinci tur süreci nasıl işleyecek?
Seçimde ikinci tur süreci nasıl işleyecek?

Sadullah Ergin Meclis'te

Genel Başkanlığını Ali Babacan'ın yaptığı Demokrasi ve Atılım Partisi'nden (DEVA) 24 aday CHP listesinden seçime girdi ve 14'ü seçildi.

CHP listesinden girmesi eleştirilen eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in Ankara'dan seçildiği DEVA partili milletvekilleri şöyle; Adana'dan Sadullah Kısacık, Ankara'dan İdris Şahin, Balıkesir'den Burak Dalgın, Gaziantep'ten Ertuğrul Kaya, İstanbul'dan Medeni Yılmaz, Mustafa Yeneroğlu, Evrim Rızvanoğlu, Elif Esen, Hasan Karal, İzmir'den Seda Kaya Ösen, Manisa'dan Selma Aliye Kavaf, Mersin'den Mehmet Emin Ekmen, Tekirdağ'dan Cem Avşar.

Saadet Partisi'nden 24 ismin aday gösterildiği CHP listelerinden Meclis'e giren 10 aday ve seçim bölgeleri şöyle; Ankara'dan Mesut Doğan, Antalya'dan Şerafettin Kılıç, Bursa'dan Mehmet Atmaca, Hatay'dan Necmettin Çalışkan, İstanbul'dan Birol Aydın, Mustafa Kaya, Bülent Kaya, Kayseri'den Mahmut Arıkan, Kocaeli'den Hasan Bitmez, Samsun'dan Mehmet Karaman.

Cumhur İttifakı parlamentoda çoğunluğu elde etti
Cumhur İttifakı parlamentoda çoğunluğu elde etti

Demokrat Parti'den (DP) 3 isim CHP listesinden milletvekili seçildi. 27. Dönem Ordu Milletvekili Olan Cemal Enginyurt, CHP listelerinden girdiği bu seçimde İstanbul, Haydar Altıntaş ve Mehmet Salih Uzun İzmir milletvekili oldu.

CHP listelerinden seçime giren 6 partinin 88 adayından, 39'u Meclis'e girmiş oldu.

CHP, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, kesin olmayan sandık sonuçlarına göre toplam 169 sandalye kazandı.

YSK başkanı Ahmet Yener: Seçim 2'inci tura kaldı
YSK başkanı Ahmet Yener: Seçim 2'inci tura kaldı

ETİKETLER
İyi Parti CHP Saadet Partisi
Sıradaki Haber
Deprem bölgesindeki 10 ilin tercihi Cumhur İttifakı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:35
CHP MYK toplantısı sona erdi
18:30
Bahçeli: Türk milleti bütün dünyaya demokrasi dersi vermiştir
18:19
Fuat Oktay: Türkiye güven, istikrar ve kalkınmaya evet dedi
18:17
Tokayev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama telefonu
18:08
Deprem bölgesindeki 10 ilin tercihi Cumhur İttifakı
18:06
HDP'nin oy oranı düştü
Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 134 metreyi aştı
Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 134 metreyi aştı
FOTO FOKUS
KKTC lideri Tatar: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk dünyasının lideri
KKTC lideri Tatar: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk dünyasının lideri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ