Deprem bölgesindeki 10 ilin tercihi Cumhur İttifakı

Seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçiminde Kahramanmaraş'ta yüzde 71,8, Hatay'da yüzde 48, Adıyaman'da yüzde 66,2, Malatya'da yüzde 69,3, Gaziantep'te yüzde 59,7, Adana'da yüzde 50,8, Elazığ'da yüzde 67,1, Kilis'te yüzde 65,5, Osmaniye'de yüzde 62,3 ve Şanlıurfa'da yüzde 62,3 oy aldı.

Erdoğan, Diyarbakır'da yüzde 26,4 oy alırken Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 71,9 oya ulaştı.

Hatay'da yüzde 48 oy alan Kılıçdaroğlu'na deprem bölgesindeki diğer illerde verilen oylar yüzde 22 ile yüzde 43 arasında oldu.

Deprem bölgesinde AK Parti 48, MHP 10 milletvekili çıkardı

Cumhur İttifakı, Kahramanmaraş'ta yüzde 70,8 oy aldı. Şehirde AK Parti'nin 2018'e göre 6 olan milletvekili sayısı 5'e düşerken MHP, yüzde 16 oranındaki oyunu ve 1 sandalyesini korudu.

Kahramanmaraş'ta CHP ise 2018'e göre oyunu artırarak 1 olan milletvekili sayısını 2'ye çıkardı.

Hatay'da önceki seçime göre oyunu koruyan AK Parti'nin milletvekili sayısı 5'ten 4'e düştü, MHP ise 1 milletvekilliği elde etti.

AK Parti, yüzde 52,3 oy aldığı Adıyaman'da 4 sandalyesini korudu.

Malatya ve Osmaniye'deki milletvekili dağılımında değişiklik olmadı. Malatya'da AK Parti 4 sandalyesini korurken daha önce olduğu gibi CHP ve MHP birer milletvekili çıkardı.

Osmaniye'de yine AK Parti 2, MHP ve CHP birer milletvekilini Meclise gönderdi.

Gaziantep'te AK Parti, 2018'de olduğu gibi 8 milletvekilliği kazanırken MHP'nin 2 olan sandalye sayısı 1'e düştü. CHP ise 2 olan milletvekili sayısını 3'e yükseltti.

Cumhur İttifakı'nın yüzde 69,2 oy aldığı Kilis'te ise AK Parti'nin 2 olan milletvekili sayısı 1'e düştü, diğer milletvekilliğini MHP aldı.

AK Parti'nin Elazığ'da 4 olan milletvekili sayısı 3'e düştü. Şehirde MHP ve CHP, birer milletvekili çıkardı.

Cumhur İttifakı'nın yüzde 55,8 oy aldığı Şanlıurfa'da AK Parti, 2018'de aldığı 8 sandalyeyi korudu, MHP ve CHP birer milletvekilliği elde etti.

AK Parti'nin 5, MHP'nin 2 milletvekili çıkararak sandalye sayısını koruduğu Adana'da CHP'nin daha önce 4 olan milletvekili sayısı 5'e yükseldi.

Deprem bölgesindeki 11 ilden 10'unda seçimi önde tamamlayan Cumhur İttifakı, Diyarbakır'da yüzde 26,6 oyla ikinci sırada yer aldı. Şehirde yüzde 60,7 oy alan Yeşil Sol Partinin daha önce 9 olan milletvekili sayısı 8'e düştü. AK Parti, Diyarbakır'da daha önce olduğu gibi 3 milletvekili çıkarırken CHP, 21 yılın ardından ilk kez kentten Meclise milletvekili gönderdi.

Böylece depremin etkilediği 11 ilde AK Parti'nin 51 olan milletvekili sayısı 48'e düştü, MHP ise sandalye sayısını 9'dan 10 çıkardı.

CHP ise bu illerdeki milletvekili sayısını 16'dan 20'ye çıkarmayı başardı.