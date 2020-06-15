Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle bir süredir ara verilen MHP Başkanlık Divanı, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Genel başkan yardımcıları, genel sekreter ve genel sekreter yardımcılarının katıldığı toplantıda, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile tüm katılımcıların maske kullandığı görüldü.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, toplantı sonrasında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan MHP Başkanlık Divanı toplantısında, partimizin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın 14 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış ve Kurultay kararının, 19 Haziran günkü MYK toplantısının gündemine alınması uygun görülmüştür." ifadelerine yer verdi.