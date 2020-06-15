Haber Giriş: Kaynak: AA
COVID-19 tanısı konulan öğrenciler LGS'ye hastanede girebilecek
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı okul sayısının 5 kattan fazla artışla 18 bin 139 olacağını açıkladı.
Selçuk, COVID-19 tanılı öğrenciler için LGS'de ayrı okul ve mekanlar oluşturulduğunu, hastanede de sınav yapılabileceğini belirtti.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 19:30
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