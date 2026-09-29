Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki bir binaya düzenlediği saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarıyla Gazze kentinin en hareketli noktalarından en-Nasr Caddesi'nde bulunan bir binaya 3 ayrı hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırıda binada büyük hasar meydana gelirken, siviller arasında yaralananların olduğu bildirildi.

Öte yandan, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Selahaddin Caddesi yakınlarında, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Ahmed Ebu Mur isimli Filistinli genç ağır yaralandı.

Filistinli genç, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Resmi verilere göre, ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1423 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 983 kişi yaralandı.

İsrail'in ABD’nin desteğiyle, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam 74 bin 22 Filistinli yaşamını yitirdi, 175 bin 98 kişi de yaralandı.