New York Times yöneticisi kayınpederi ve kayınvalidesi tarafından öldürüldü

Polis, gazetenin oyuncu deneyiminden sorumlu direktörü 40 yaşındaki Jonathan McKinsey'in cumartesi öğleden sonra San Francisco'nun 56 kilometre batısındaki Dublin'de bir otoparkta çok sayıda kurşun yarasıyla bulunduğunu açıkladı.

McKinsey'in her ikisi de 77 yaşında olan kayınpederi ve kayınvalidesi Shouyong Zhang ve Shili Chen, birinci derece cinayet de dahil olmak üzere birçok suçlamayla karşı karşıya.

Çiftin bir avukatının olup olmadığı belirsizliğini korurken, suçlamalarla resmi olarak yüzleşmek üzere çarşamba günü mahkemeye çıkmaları planlanıyor.

McKinsey'in ölümü The New York Times tarafından doğrulandı.

Görgü tanıkları olayı anlattı

McKinsey'in cesedi perşembe günü saat 15.00'te Dublin Spor Sahası'nın dışında bulundu.

Görgü tanıkları San Francisco'daki KGO-TV'ye yaptıkları açıklamada, kurbanı yerde görmeden önce peş peşe silah sesleri duyduklarını söyledi.

Görgü tanığı Assad Razawi haber kanalına verdiği demeçte, kurbanın başı ve göğsü kanlar içinde yere yığıldığını gördüğünü belirtti.

Razawi'nin kızı, babasının çifti birlikte yürürken ve ardından olay yerinden sakince uzaklaşırken gördüğünü ekledi.

Saldırının ardından bölgeden ayrılmadılar

Çift birkaç dakika sonra olay yerinden geçen bir polis memuru tarafından tutuklandı. Bir görgü tanığı, çiftin saldırıdan sonra bölgede kaldığını söyledi.

Polis, McKinsey'in olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yetkililer cinayetin nedenine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Santa Rita hapishanesinde tutulan yaşlı çift ayrıca suç işlemek amacıyla komplo kurmak, ağır ihmal sonucu kasten ateşli silah kullanmak ve çocuğu tehlikeye atmak suçlamalarıyla da karşı karşıya.