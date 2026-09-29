Rusya - Ukrayna savaşında son durum: Putin orduyu büyütme kararı aldı

Yapılan son düzenlemeyle Rusya silahlı kuvvetlerinin toplam personel sayısı 2 milyon 441 bin 630'a ulaşırken, muvazzaf asker sayısı 15 bin 500 artışla 1 milyon 550 bin oldu.

Kuzey Kore askerleri iddiası

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, pazartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus topraklarında 8 binden fazla Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve 10 bin askerin daha konuşlandırılması için hazırlık yapıldığını belirtti.

Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçen yıl ilk kez Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek amacıyla asker gönderdiğini doğrulamış ve iki lider de bu askerleri kahraman olarak nitelendirmişti.

Kuzey Koreli askerlerin Rusya'ya sevkiyatına ilişkin yeni verilere değinen Zelenski, bu askerlerin eğitim için seçildiğini ve ardından Rusya'ya sevk edileceğini söyledi.

Ukrayna ve Güney Kore tahminlerine göre Kuzey Kore, 2024'ten bu yana Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını desteklemek amacıyla yaklaşık 14 bin ila 15 bin arasında asker gönderdi. Bu askerlerin büyük bölümü, Ukrayna'nın sınır ötesi operasyonunu püskürtmek amacıyla Kursk bölgesinde görevlendirildi.

Rusya, Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi binasına hava saldırısı düzenledi.



Binada mahsur kalanlar için kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve hayatını kaybedenler olduğu açıklandı. pic.twitter.com/9Xi2xdtt1i — TRT HABER (@trthaber) September 28, 2026

Kiev'de patlama sesleri yükseldi

Rusya'nın neredeyse her gün düzenlediği saldırılar sürerken, salı günü erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, füze enkazının bir konutun bahçesine düştüğünü, kentin başka bir bölgesinde ise konut dışı bir binada yangın çıktığını bildirdi.

Zelenski ise pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülke genelinde ve Kiev'de düzenlenen Rus insansız hava aracı saldırılarında 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 80'den fazla kişinin yaralandığını söyledi.

Papa 14. Leo barış çağrısında bulundu

Papa 14. Leo, Fransa ziyaretinin ardından Roma'ya dönüş yolunda uçakta düzenlediği basın toplantısında, Rusya ve Ukrayna'ya savaşı bitirmek için masaya oturma çağrısı yaptı. Katolik Kilisesinin barışı ve insan hayatına saygıyı savunma sorumluluğu olduğunu belirten Papa, liderlerin bir araya gelerek diyalog kurması gerektiğini ifade etti.

NATO'dan sabotaj açıklaması

NATO'nun üst düzey askeri komutanı General Alexus Grynkewich, Rusya'nın Avrupa'daki sabotaj girişimlerinin ülkelerin Ukrayna'ya verdiği desteği engelleyemediğini söyledi.

Grynkewich, Almanya'da bir havalimanında patlayıcı yüklü İHA bulunması ve bir Rus savaş gemisinin Danimarka helikopterine işaret fişeği atması gibi olayları örnek göstererek, bu tür eylemlerin korku yaymayı ve müttefiklerin birliğini bozmayı hedeflediğini ancak başarılı olamadığını belirtti.

Yardım gecikmeleri projeleri erteletti

Ukrayna Başbakanı Sergiy Koretsky, yabancı destekçilerden gelen yardımların gecikmesi nedeniyle yeniden yapılandırma çalışmaları da dahil olmak üzere bazı harcama taahhütlerinin erteleneceğini açıkladı.

Koretsky, projelerin zamanı geldiğinde tamamlanacağını ancak şu anda tüm kaynakların kritik alanlara yönlendirilmesi gerektiğini bildirdi. Rus taarruzu, Ukrayna ekonomisinde milyarlarca dolarlık yıkıma yol açarak ülke finansmanında büyük bir açık oluşturdu.

Alman perakendecinin varlıklarına el konuldu

Putin, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya ve Almanya arasında yaşanan gerilimin ortasında, Alman perakende şirketi Metro AG'nin Rusya'daki varlıklarının geçici yönetime devredilmesi talimatını verdi.

Bu adım, daha önce Nestle ve Auchan gibi dost olmayan ülkelerle bağlantılı şirketlere uygulanan kararnamenin devamı niteliğinde gerçekleşti.

Öte yandan pazartesi günü erken saatlerde Rusya'ya ait jet motorlu bir İHA, Polonya sınırına yakın bir Ukrayna köyünü vurarak sınır kontrol noktasına zarar verdi.

Son haftalarda Polonya sınırına yakın bölgelerde artan Rus saldırıları, Varşova ve Avrupalı müttefiklerinin tepkisini çekti.