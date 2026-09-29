FBI büyük veri ihlalinin sonuçlarıyla mücadele ediyor

Mevcut ve eski yetkililer durumu kurum verilerine yönelik son yıllardaki en ciddi ihlallerden biri olarak nitelendiriyor.

Ancak bazı FBI çalışanları, ihlalden etkilenip etkilenmedikleri konusunda bilgilendirilmediklerini ve mağdurlara sunulan güvenlik kaynaklarının yetersiz olduğunu düşünüyor.

CNN'e konuşan eski meslektaşlarıyla iletişim halindeki bir FBI ajanı, yönetimin ne yapacağını bilemediğini ve ajanlara net bir tavsiye sunulmadığını söyledi.

Bilgisayar korsanları uyarı metninin değiştirilmesini istedi

Olay, bir hafta önce bilgisayar korsanlarının FBI iş başvurusunda bulunanların bilgilerini barındıran çevrimiçi bir portala girmesiyle başladı. Çalınan veriler arasında sosyal güvenlik numaraları, acil durum iletişim bilgileri ve kişisel adresler bulunuyor.

Bilgisayar korsanları, FBI'ın kurban kurumlardan fidye alma taktiklerini tanımlama şeklinden rahatsız olduklarını belirterek büronun grupla ilgili daha önce yayımladığı bir uyarının değiştirilmesini talep etti.

FBI ve siber güvenlik sektöründeki birçok uzman bu talebi, bilgisayar korsanlarının çalınan verileri sızdıracağına dair üstü kapalı bir tehdit olarak algıladı. Siber suç grubu çalınan verilerin hiçbirini yayımlamayı planlamadığını iddia etse de daha önceki kurbanlarına benzer yöntemler uyguladığı biliniyor.

FBI'ın grupla ilgili uyarısına göre, ShinyHunters olarak bilinen bilgisayar korsanları, daha önce teknoloji, finans ve perakende sektörlerindeki büyük şirketleri hedef alarak genellikle tek seferde milyonlarca müşteri kaydını ele geçirdi.

Verileri inceleyen kaynaklara göre, çalınan veriler arasında Çin ve Rusya odaklı hassas birimlerde çalışan FBI personelinin bilgileri de yer alıyor.

Karşı casusluk endişeleri gündeme geldi

Bir FBI sözcüsü, büronun olaya müdahale süreci boyunca çalışanlarla iletişim kurduğunu söyledi. Etkilenme ihtimali bulunan çalışanlara geçen hafta içinde birçok kez bildirim yapıldığını aktaran sözcü, siber saldırının tespit edilmesinin ardından FBI'ın çok birimli bir operasyonla derhal harekete geçtiğini ve ekiplerin aralıksız çalıştığını belirtti.

Söz konusu ihlal, karşı casusluk, terörizm ve siber suçlarla mücadelede gizliliğe önem veren FBI ajanları için endişe yarattı. Kaynaklar, bazı ajanların ev adreslerinin sızdırılabileceğinden ve seyahat halindeyken aileleri için güvenlik sorunu oluşabileceğinden kaygı duyduğunu ifade ediyor.

İhlalin geniş kapsamı ciddi karşı casusluk endişelerini de beraberinde getirdi. Soruşturma hakkında bilgi sahibi olan yetkililer, bilgisayar korsanları tarafından çalınan ayrıntılı kişisel verilerin önceki ihlallerde ele geçirilen bilgilerle birleştirilerek hassas görevlerdeki ajanları tespit etmekte kullanılabileceğinden çekiniyor.

Yabancı istihbarat servisleri veya uyuşturucu kartellerinin bu bilgileri ele geçirmesi durumunda, gizli çalışan ajanları hedef alabileceği belirtiliyor. Kaynaklar, FBI'ın bu çalışanlara yönelik güvenlik risklerini azaltmak için acil önlem alması gerektiğini vurguluyor.

FBI verileri daha önce de hedef alınmıştı

Geçen yıl yayımlanan bir Adalet Bakanlığı raporuna göre, bir Meksika uyuşturucu karteli 2018 yılında Mexico City'deki üst düzey bir FBI yetkilisinin hareketlerini izlemek üzere bir bilgisayar korsanı tuttu. Korsanların şehrin kamera sisteminden topladığı bilgiler, kartelin potansiyel FBI muhbirlerini hedef almasına olanak tanıdı.

FBI, çalışanlarına bir e-posta göndererek kurumun personel ve ailelerinin güvenliğine olan bağlılığını vurguladı. Çalışanların her türlü güvenlik endişesini ilgili personele bildirmeleri istenirken, büronun bilgisayar korsanlarının tüm FBI çalışanlarına ait verileri çaldığı varsayımıyla hareket ettiği aktarıldı.

Bu durum, genellikle büyük şirketlerdeki siber saldırılara müdahale eden ülkenin önde gelen siber suçlarla mücadele kurumuna vurulmuş büyük bir darbe olarak nitelendiriliyor.

FBI'ın siber, güvenlik ve mağdur hizmetleri bölümleri siber saldırıya yönelik soruşturmayı ortaklaşa yürütüyor. Temel amacın, çalışanlara olası tehditlerle başa çıkmaları için ihtiyaç duydukları kaynakları sağlamak olduğu ifade ediliyor.

Ancak süreç içerisinde bazı çalışanlar bu kaynaklara erişemediklerini kaydetti. Kurum içinden kaynaklar, FBI ajanlarının yönetim tarafından verilmeyen cevapları bulmak için kurum içi söylentilere yöneldiğini belirtiyor.