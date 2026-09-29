Ordu'da haber alınamayan balıkçının cansız bedenine ulaşıldı

Cenaze, otopsi işlemleri için Ordu Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Ekipler tarafından denizden çıkarılan cesedin, Arslan'a ait olduğu belirlendi.

Balıkçıların da tekneleriyle destek verdiği arama çalışmasında, Perşembe ilçesi açıklarında su yüzeyinde bir erkeğe ait ceset bulundu.

Ekiplerce karadan, denizden ve termal kameralı dron ile havadan arama çalışması başlatıldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kendisine ulaşılamayan Arslan'ın kullandığı kayık, akşam saatlerinde motoru çalışır ve içi boş halde Güzelyalı Mahallesi'nde kıyıya vurdu.

Kumbaşı Balıkçı Barınağı'ndan balık tutmak için denize açılan Özen Arslan'dan yakınları bir süre haber alamadı.

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