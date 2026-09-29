Beyaz Saray ile gazeteciler arasındaki kriz büyüyor

CNN, MS NOW ve Politico'nun avukatları tarafından sunulan yeni dosyada, yargıcın Beyaz Saray'a haber kuruluşlarını içeri alması talimatı vermesinden sonra bile yönetimin onlara karşı misilleme yapmak için attığı adımların, yalnızca amacın hoşlanmadıkları gazeteciliği cezalandırmak ve bastırmak olduğunun altını çizdiği belirtildi.

ABD Bölge Yargıcı Tim Kelly geçen hafta, bu ayın başlarında üç kuruluştaki gazetecilerin basın kartlarının iptal edilerek Beyaz Saray arazisine girmelerinin engellenmesinin ardından, yönetimin basın kartlarını yeniden aktif hale getirmesini gerektiren geçici bir yasaklama kararı çıkardı.

Yargıcın kararı ve ulusal güvenlik iddiaları

Kelly, Beyaz Saray'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın kuruluşları men etme hamlesinin ulusal güvenlik endişelerinden kaynaklandığı yönündeki iddialarını başlangıçta reddetti. Ancak Trump tarafından ilk döneminde atanan yargıç, bu sözde gerekçeyi açıklayan ek kanıtları değerlendireceğinin sinyalini verdi.

Ancak haber kuruluşları, yönetim mahkemede ulusal güvenlik gerekçesini öne sürmeye çalışsa bile ABD Başkanı Donald Trump ve diğer yetkililerin yasağın olumsuz haberleri cezalandırmakla ilgili olduğunu söylediklerini savundu.

Kuruluşlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlikten hiç bahsetmeden yasağı, davacıların kendisi ve yönetimi hakkındaki haberlerini beğenmediği gerekçesiyle meşrulaştırmaya devam ettiğini aktardı.

Yayın organları ayrıca Başsavcı Todd Blanche'ın pazar günü basına yaptığı ve ulusal güvenlik riskini belirli yayın organlarının tek taraflı medya haberlerinin bir sonucu olarak nitelendirdiği açıklamasına dikkat çekti.

Haber kuruluşları, davalıların yasağı uygulamasının asıl nedeninin, o dönemde ifade edilen ve o zamandan beri defalarca tekrarlanan, başkanın davacıların sözde olumsuz haberlerini beğenmemesi olduğunu bildirdi.

Basın havuzu gerginliği ve tam men endişesi

Yargıç Kelly'nin kararı, yayın organlarının Beyaz Saray'a erişimini iki haftalığına geri verdi ve perşembe günü, yönetim tarafından yasak kapsamında el konulan basın kartları iade edilerek yeniden aktif hale getirildi.

Buna rağmen yönetim, cumartesi günü Tennessee'ye yaptığı gezi sırasında o gün onunla seyahat etmekle görevlendirilen televizyon havuzu üyesi olarak CNN'in Air Force One uçağında ABD Başkanı Donald Trump'a katılmasına izin vermedi.

Beyaz Saray havuzu, başkanlık etkinliklerini ve tüm Beyaz Saray basın ordusunu barındıramayan hareketleri dönüşümlü olarak takip eden daha küçük bir haber kuruluşları grubundan oluşuyor.

Haber kuruluşlarının sunduğu yeni dosyada, cumartesi günkü havuz olayı referans gösterilerek Beyaz Saray'ın yasağı öngörülemez ve tutarsız bir şekilde uygulamakta ısrar ettiği savunuldu.

Medya şirketleri, Beyaz Saray'ın sözleri ve eylemlerinin fırsat verilmesi halinde CNN, MS NOW ve Politico'ya yönelik tam bir yasağı derhal yeniden uygulayacağına dair çok az şüphe bıraktığını ifade etti.

Hukuki süreç ve anayasal haklar

Yargıç Kelly geçici yasaklama kararında, hukuki emsallerin yayın organlarının yasaklanabilecekleri konusunda önceden bildirim alma ve bu karara itiraz etme fırsatına sahip olma hakkını açıkça ortaya koyduğunu, Beyaz Saray'ın bunu yapmamasının anayasanın yasal süreç ilkesinin muhtemel bir ihlali olduğunu belirtti.

Haber kuruluşları, yasal süreç iddialarına ek olarak yasağa Birinci Değişiklik gerekçesiyle de itiraz ediyor.

Yargıcın kararının süresi 8 Ekim'de doluyor ve haber kuruluşları dava Washington DC federal mahkemesinde görülürken erişimlerini sürdürecek bir ihtiyati tedbir kararı talep ediyor.

Bir ihtiyati tedbir kararı aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'ın basın yasaklarını canlandırmak için yapacağı bir temyiz başvurusuna da zemin hazırlayacak.

Kuruluşlar ayrıca öne sürdükleri yasal süreç iddialarının yanı sıra iddia edilen Birinci Değişiklik ihlallerini de vurgulayarak, Yargıç Kelly'yi ABD Başkanı Donald Trump'ın yasağını beklemede tutmak için daha geniş bir yasal gerekçe benimsemeye teşvik etti.

Dosyada, uydurulmuş hiçbir sürecin Birinci Değişiklik kapsamında özgür basının yasaklanmasına asla izin veremeyeceği için Birinci Değişiklik gerekçesiyle bir ihtiyati tedbir kararı aldırılmasının, davacı avukatının geçici yasaklama kararının duruşmasında uyardığı gibi daha fazla hile yapılmasını önleyeceği kaydedildi.

Yalan haber iddiaları ve sonraki adımlar

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Eylül'de haber kuruluşlarını men ettiğini duyurduğunda, bunu sürekli yalan haber yapmaları nedeniyle yaptığını söyledi.

Beyaz Saray o zamandan bu yana haber kuruluşlarının İran savaşı, Doğu Kanadı balo salonu inşaatı ve hatta Cumhuriyetçi Partinin ara seçim kongresi hakkında yayınladıkları haberlere işaret ederek, bu haberlerin ulusal güvenliği tehdit ettiğini veya yalanlar yaydığını iddia etti.

Beyaz Saray'dan gelen ve bu haberleri vurgulayan mektuplar, ABD Başkanı Donald Trump'ın yasaklama konusunda nihai bir karar vermesinden önce yayın organlarına bu politikaya itiraz etmeleri için cuma günü saat 17.00'ye kadar süre vermişti.

Adalet Bakanlığı, mektupların ve özetledikleri sürecin yasal süreçle ilgili endişeleri aşmak için yeterli olduğunu iddia etti. Ancak Yargıç Kelly, yönetimin bunun olağanüstü bir durum olduğuna kendisini ikna edemediğini belirterek geçen haftaki kararında bu argümanı reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin pazartesi günkü dosyaya yanıt vermek için cuma gününe kadar vakti bulunuyor ve yayın organları da önümüzdeki pazartesi gününe kadar son bir yazılı savunma sunacak. Yargıç Kelly, bir duruşma planlayacağını ve hızlı bir şekilde karar vermeyi hedeflediğini bildirdi.