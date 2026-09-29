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Dünya
CBC News 29.09.2026 07:45

ABD'nin Kanada ürünlerine ithalat yasağı yürürlüğe girdi

ABD'nin Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere uyguladığı yasak, salı günü gece yarısından hemen sonra yürürlüğe girdi. Bu adım, iki ülke arasında on milyarlarca dolarlık ürüne uygulanan ağır gümrük vergileriyle başlayan ticaret savaşının son halkası oldu.

ABD'nin Kanada ürünlerine ithalat yasağı yürürlüğe girdi

Beyaz Saray tarafından yayımlanan karara göre yasak; Kanada menşeli alkollü içecekler, melas, motosikletler ve yan süt ürünlerini kapsıyor.

Aylardır süren gümrük vergileri ve belirsizlik nedeniyle zor günler geçiren sektörler için bu kısıtlamalar yeni bir darbe niteliği taşıyor.

Ancak uzmanlar, yasağın ülke ekonomisini sarsacak boyutta olmadığını belirtiyor. Uluslararası ticaret avukatı Barry Appleton, bu stratejinin uzun süredir devam eden gerilimin ardından Kanada'nın kararlılığını test etmek amacıyla tasarlandığını ifade etti.

Yasaklanan ürünler

Yasaklanan ürünler arasında alkollü içecekler, motosiklet, melas ile peynir altı suyu ve türevleri yer alıyor.

Scotiabank Sermaye Piyasaları Ekonomisi Başkanı Derek Holt tarafından yapılan analize göre, Kanada'nın ABD'ye çok az süt ürünü ve motosiklet ihraç etmesi sebebiyle bu alanlardaki yasağın etkisi sınırlı kalacak.

Geçen yıl ABD'ye 1,2 milyar dolarlık ihracat yapılan alkol grubu ise diğer kategorilere kıyasla daha yüksek bir paya sahip. Holt, ABD yönetiminin bu adımlarının teknik içerikten ziyade prestij kaygısıyla atıldığını dile getirdi.

ABD, bu ayın başlarında mevcut gümrük vergisi rejiminde ayarlamalar yaparak Kanada ile olan ticaret savaşını genişletti. Çeşitli peynir ürünleri tamamen yasaklanmak yerine yüzde 50 gümrük vergisine tabi tutulan ürünler listesine eklendi. Ayrıca kağıt, alüminyum, ahşap, mobilya ve aydınlatma ürünleri de bu kapsama dahil edildi.

ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, kısıtlamaların ABD'nin vergi odaklı ekonomi politikasına misilleme yapmayı düşünen diğer ülkelere gözdağı verme amacı taşıdığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump uzlaşma mesajı verdi

ABD Başkanı Donald Trump pazartesi günü Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, Kanada ile bir ticaret anlaşmasının halen mümkün olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın gümrük vergilerini kaldırma talebiyle geleceğini ve adil bir anlaşmanın yapılacağını söyledi.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ise ABD'nin yeni bir ticaret anlaşması yapmak için acele etmediğini belirterek mevcut durumdan memnun olduklarını kaydetti.

Kanada-ABD Ticaret Bakanı Dominic LeBlanc da Greer'ın değerlendirmelerine katıldığını belirterek Kanada'nın anlaşmaya hazır olduğunu ancak telefon başında beklemediğini ifade etti. LeBlanc'ın sözcüsü Gabriel Brunet, hükümetin önceliğinin Kanadalı çalışanları ve işletmeleri haksız eylemlerden korumak olduğunu vurguladı.

Ticaret savaşında gerilim tırmanıyor

İki ülke arasındaki ticaret anlaşmazlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2025 başlarında göreve başlamasından bu yana devam ediyor. Ağustos ayında yapılan yeni bir anlaşma müzakerelerinin son anda çökmesiyle ilişkiler daha da gerildi.

Anlaşmanın sağlanamamasının ardından ABD, 22 Ağustos'ta yaklaşık 28 milyar dolarlık Kanada malına yüzde 50 gümrük vergisi uyguladı.

Kanada ise 8 Eylül'de aynı oranda misilleme vergileriyle karşılık verdi. Bu önlemler, ABD'nin Kanada çeliği, alüminyumu, otomotiv ve kereste ürünlerine uyguladığı mevcut vergilere eklendi.

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ABD Kanada Ticaret Savaşları Gümrük Vergisi
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