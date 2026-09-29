İngiltere'de İşçi Partisi AB'ye yeniden katılmaya hazırlanıyor

Bakanlar, Başbakan Burnham'ın bir sonraki genel seçim beyannamesine AB'ye yeniden katılım sözünü eklemek için zemin hazırladığını belirtti. Bakanlar, konunun artık katılınıp katılınmayacağı değil, seçim beyannamesinde nasıl ifade edileceği meselesi olduğunu vurguladı.

Brexit'ten bu yana geçen on yıldaki sürüklenme ve bölünme konusunda uyarılarda bulunan Burnham'ın, salı günü yapacağı konuşmada ülke için net bir yol haritası ortaya koyması bekleniyor.

Bu adım, İşçi Partisinin sağ partilerle arasındaki farkı vurgulamayı amaçlıyor.

Beyanname için katılım tartışması sürüyor

Başbakan ve kıdemli bakanların bu yılki parti konferansında Brexit'in bir başarısızlık olduğunu açıkça belirtmelerinin ardından, seçmenlerin karşısına AB'ye dönüş seçeneğiyle çıkma konusunda iyimserlik artıyor.

New York'taki Birleşmiş Milletler ziyareti sırasında bir sonraki seçim beyannamesinde AB'ye yeniden katılımın yer alıp almayacağı sorulan Burnham, bu ihtimali göz ardı etmeyi reddetti. Burnham, Manchester belediye başkanı olduğu dönemde de İngiltere'nin AB'ye yeniden katılması gerektiğini savunmuştu.

Kıdemli bir bakan, bu konudaki havanın tamamen değiştiğini söyledi. Aynı bakan, yeniden katılma konusunda büyük bir ivme bulunduğunu, ekonomik verilerin ortada olduğunu ve Brexit'in başarısızlığından bahsetme konusunda daha rahat hareket ettiklerini dile getirdi.

Bir diğer kıdemli bakan ise siyasi bir risk olmaması halinde yarın bile AB'ye katılabileceklerini belirterek, Nigel Farage ve Reform Partisinin yeniden güçlenmesi ihtimaline dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Bakan, ekonomiyi büyütmek için AB'ye yeniden katılmaları gerektiğini ve tartışmaların artık eğer değil nasıl sorusu etrafında şekillendiğini kaydetti.

Eski Başbakan Blair'in önerisi ve ticaret anlaşmaları

Bakan, eski Başbakan Tony Blair'in 10 yıl içinde reform edilmiş bir AB'ye katılma planı yapılması gerektiği yönündeki açıklamasının hedefe yönelik olduğunu belirtti.

AB'nin dijital teknoloji ve yapay zeka alanındaki düzenlemelerinin esnetilmesi gerektiğini ifade eden bakan, İngiltere'nin bu teknolojilerin merkezi olması sebebiyle değişikliklere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Bakan ayrıca, Hindistan ve Kanada ile yapılan ticaret anlaşmalarından çekinilmesi gerekebileceğini ancak AB pazarına tam erişimin getireceği kazançların bu kayıpları fazlasıyla telafi edeceğini kaydetti.

Öte yandan bazı isimler Burnham'ın genel seçimi beklemeden daha hızlı hareket etmesi gerektiğini savunıyor. Avrupa için İşçi Hareketi Başkanı Stella Creasy, İngiltere'nin önümüzdeki altı ay içinde yeniden katılım yollarını incelemeye başlaması gerektiğini söyledi.

Bazı bakanlar da Creasy ile aynı fikirde olarak AB'nin Avrupa'da Üretilmiştir kurallarının İngiltere'yi ticaret ve savunma alanlarının dışında bırakabileceği uyarısında bulundu. Kabineden bir bakan, Amerika ve Avrupa blokları arasında yalnız kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Miliband'den ortaklık vurgusu

Öte yandan Dışişleri Bakanı Ed Miliband, İngiltere'nin geleceğinin AB ile daha güçlü ve daha derin bir ortaklıkta yattığını söyleyerek yeni bir yön sinyali verdi.

Miliband parti konferansında yaptığı konuşmada, Avrupa'nın sadece bir coğrafya olmadığını, iklimden Orta Doğu'ya kadar değerlerin ve ticaretten savunmaya kadar çıkarların savunulduğu bir ortaklık alanı olduğunu belirtti. Ekonomide, savunmada ve güvenlikte geleceğin AB ile daha derin bir ortaklıktan geçtiğini vurguladı.

Maliye Bakanı John Healey de konuşmasında, Tony Blair hükümetinin 1990'larda ve 2000'lerde harcayabildiği paraya bugün sahip olunamamasının nedeni olarak Boris Johnson'ın Brexit'ini gösterdi.

Sosyal bakım reformu ve emekli maaşları

Salı günkü konuşmasında Brexit'in yanı sıra başka konulara da değinecek olan Burnham'ın, sosyal bakım reformunu finanse etmek amacıyla emekli maaşlarındaki üçlü kilit garantisini sonlandırabileceğinin sinyalini verebileceği bildirildi.

Bakanların, İşçi Partisinin bir sonraki seçim beyannamesinde üçlü kilit sözünün yer alıp almayacağını doğrulamaktan kaçınması, yetişkinler için ücretsiz sosyal bakım maliyetini karşılamak üzere emekli maaş artış sisteminde değişikliğe gidilebileceği yönündeki spekülasyonları artırdı.

Burnham salı günü yapacağı konuşmada, mevcut durumun sürdürülemeyeceğini ve siyasetteki alışılagelmiş yaklaşımların İngiltere'yi geriye götürdüğünü vurgulayacak. Başbakan ayrıca enerji, su ve konutta daha fazla kamu denetimi sağlanacağını açıklayacak.

Sivil toplum kuruluşlarından destek

AB'ye yeniden katılım beklentilerinin artmasını değerlendiren Avrupa Hareketi Başkanı Mike Galsworthy, bunun harika bir haber olduğunu belirtti. Galsworthy, gelecek parlamentoda katılım müzakerelerinin başlatılması hedefinin heyecan verici olduğunu ifade etti.

AB üyeliğinin yenilenmesi için çalışan Best for Britain Yöneticisi Naomi Smith de bu durumun, siyaset kurumunun nihayet seçmenlerin bulunduğu noktaya yaklaştığının bir göstergesi olduğunu söyledi.

İşçi Partisi milletvekili Stella Creasy ise partinin bir sonraki genel seçim beyannamesine AB'ye yeniden katılımın şartlarını müzakere etme konusunda net bir taahhüt koyması gerektiğini yineledi.