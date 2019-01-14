MHP, bugüne kadar 3’ü büyükşehir, 49'u il olmak üzere 663 belediye başkan adayını açıkladı.

16 Şubat’a kadar tüm adayları belirlenmiş olacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim gündemiyle önce partisinin Merkez Yönetim Kurulu üyelerini topladı. Toplantıda MYK üyeleri ile milletvekillerinin illerde seçim çalışmalarına başlaması kararı alındı.

Bahçeli, 17 Ocak Perşembe günü de 81 il başkanıyla bir araya gelecek. Toplantıda seçim çalışmaları değerlendirilecek. Ayrıca Bahçeli, il başkanlarını Cumhur İttifakı konusunda bilgilendirecek. İttifakı zedeleyici söylemler konusunda da bir kez daha uyaracak.

MHP’de belediye meclisi ve il genel meclisi üyeliği için başvurular da yarın sona eriyor. Saat 17’den sonra yapılacak başvurular işleme alınmayacak.

Kaynak: TRT Haber