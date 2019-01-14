CHP'de belediye başkan adayı belirleme sürecinde sona gelindi. Parti bugüne kadar 15'i büyükşehir olmak üzere 630 belediye başkan adayını açıkladı.

16 Ocak'ta yapılacak Parti Meclisi toplantısında yeni belediye başkan adayları belirlenecek.

İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayının da Parti Meclisi toplantısı sonrası açıklanması bekleniyor.

Aday belirleme çalışmaları devam ederken bir yandan da İyi Parti ile ittifak görüşmeleri de sürüyor.

21 büyükşehir olmak üzere 46 ilde ittifak yapılması konusunda anlaşma sağlandı.

İki parti arasında bazı ilçelerdeki düğümün çözülmesi için temas sürecek.

Gelinen aşamada, "mutabakatın son halinin" kısa sürede içinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber