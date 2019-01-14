Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezindeki CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sürerken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Öztrak, "ABD Başkanı Trump, sosyal medya aracılığı ile ‘Türkiye Kürtleri vurursa onları ekonomik olarak mahvederiz’ demiş. Ülkemizin toplumsal huzurunu ve ekonomisin doğrudan hedef alan bu ifadeyi kabul emiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak görüşümüz egemen güçlerin Suriye’yi bir an önce terk etmesidir. Bu sorunun Türkiye’nin toprak bütünlüğü gözetilerek çözülmesidir. Başta Türkiye, Irak, Suriye ve İran’ın oluşturacağı Orta Doğu Bölgesel İş Birliği Teşkilatı zemininde bu bölgeye barışın getirilmesidir. Bu tehditler bize sökmez." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili "Kürtlere saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: DHA, TRT Haber