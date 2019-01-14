Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Altun, "Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Trump'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Eğer Türkiye Kürtleri vurursa ekonomik yıkıma uğrayacak" ifadelerini eleştirdi.

Altun, Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu olmadığını vurguladı. PYD-YPG'nin bir terör örgütü olduğunu belirtti. "Bizim meselemiz PKK terör örgütüyle ve onun Suriye'deki uzantılarıyladır." dedi.

Terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini ifade eden Altun, Türkiye'nin terörle mücadelesini belirleyen esas unsurun ulusal güvenlik olduğunu söyledi. "Terörizmin kaynağı ister ideolojik, ister dini isterse etnik olsun bizim için farketmez. Terör terördür ve kaynağında kurutulmalıdır. Türkiye Suriye'de tam da bunu yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber