Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya belediye başkan adaylarını açıklıyor. https://t.co/4LHU1rj1SS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Ocak 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Amacımız Sakarya'yı hak ettiği hizmetlere kavuşturmak"

Sakarya her alanda olduğu gibi belediyelerde de en iyi hizmete layıktır. AK Parti olarak gayemiz Sakarya halkını hak ettiği hizmetlere kavuşturmaktır.

"AK Parti üyelerinden 504 bininin kayıtlarının olmadığını gördük"

Askıya çıkan seçmen kütüklerini incelediğimizde AK Parti üyelerinden 504 bininin burada kayıtlarının olmadığını gördük. Bir önceki seçime göre ilçe değiştiren 1,5 milyon kişi içinde de 222 bin AK Parti üyesi var. Üyemiz olup da seçmen kaydı bulunmayanların sayısı 6 binin üzerinde. Tüm il ve ilçe başlanlarımıza buradan talimat veriyorum. Seçmen kütüklerinde isimleri yer almayan üyelerimizin adreslerini bulup, kayıtlarını yaptıracaksınız.

"Biz gittiğimiz her yerde eserlerimizle konuşuruz"

Biz gittiğimiz her yerde eserlerimizle konuşuruz. Birileri gibi iftiranın, yalanın gölgesine sığınmıyor, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı paylaşıyoruz. Bugün Karasu'da dev bir tesisin temellerini attık.

"Sakarya'ya 24 katrilyon yatırım yaptık"

İktidarlarımız döneminde yani 16 yılda Sakarya'ya 24 katrilyon yatırım yaptık. Sakarya'da bin yataklı şehir hastanesi ihale sürecinde. İhalesini yapıp inşasına başlayacağız. Sakarya'da hızlı tren fabrikası kurduk. Modern metro araçlarını artık burada üretiyoruz. Çiftçilerimize bugüne kadar toplam 1,5 milyar tutarında tarımsal destek verdik.

"Bunlara gereken dersi 31 Mart'ta vermemiz lazım"

CHP'ye gönül veren kardeşlerimize sesleniyorum. Gelin bu oyunu bozun. Şimdi bir Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakının karşısında bir illet, bir zillet ittifakı var. Bunlara gereken dersi 31 Mart'ta vermemiz lazım.

"İHA, SİHA, Akıncı'yı nasıl yapıyorsak kendi savaş uçağımızı da yapacağız"

Kendi savaş uçağımızı üretmek için çırpınıyoruz. Onu da yapacağız. İHA, SİHA, Akıncı'yı nasıl yapıyorsak onu da yapacağız. Bir yandan F-35'e ortak olduk bir yandan da Hürkuş'u geliştirdik. Bir yandan geleceğin savaş uçağı Akıncı'yı geliştiriyoruz. Biz savunma sanayiinde yer alan bütün girişimcilerin yanındayız, arkasındayız. Onlarla beraber savunma sanayimizi güçlü kılacağız.Aciliyeti olanlar dışında hiçbir ürün veya hizmet yurt dışından alınmayacak. Bu ülke ne çektiyse hazırcılıktan çekmiştir, artık bu devri kapatıyoruz.

"Savunma sanayisinde yılda 2 milyar dolar ihracat yapabilen bir durumdayız"

Savunma sanayisinde yılda 2 milyar dolar ihracat yapabilen bir durumdayız. Sakarya eskiden beri bu işlerin merkeziydi. Önümüzdeki dönemde daha büyük yatırımla Sakarya liderliğini sürdürecektir.

Sakarya ilçe belediye başkan adayları

Konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Adaylar şöyle:

Adapazarı - Mutlu Işıksu

Akyazı - Bilal Soykan

Arifiye - İsmail Karakullukçu

Erenler - Fevzi Kılıç

Ferizli - İsmail Gündoğdu

Geyve - Murat Kaya

Hendek - Ali Kemal Sofu

Karapürçek - Orhan Yıldırım

Karasu - İshak Sarı

Kaynarca - Murat Kefri

Kocaali - Ahmet Acar

Pamukova - Cevat Keser

Sapanca - Özcan Özen

Serdivan - Yusuf Alemdar

Söğütlü - Koray Oktay Özden

Taraklı - Cumhur İttifakı kapsamında MHP adayı İbrahim Pilavcı

Kaynak: TRT Haber