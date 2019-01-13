Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sakarya'nın Karasu ilçesinde gerçekleştirilen "BMC Gelecek 50 Yıl Buluşması" programında konuştu.

Bakan Akar, risk, tehdit ve belirsizliklerin arttığı günümüzde savunma sanayisi ve teknolojilerinin her geçen gün öneminin arttığını söyledi.

Yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarında elde edilen başarılı sonuçlarda, Mehmetçiğin kahramanlık ve fedakarlığının yanı sıra yerli ve milli sanayinin geliştirdiği yüksek teknolojiye dayalı harp, silah, araç ve gereçlerinin öneminin görüldüğünü belirten Akar, Çukur operasyonlarında, Cerablus'ta, Afrin ve diğer yerlerde teröristleri kazdıkları çukurlara gömen Mehmetçiğin arkasında savunma sanayi çalışanlarının bulunduğunu vurguladı.

Akar, Mehmetçiğin operasyonlarda destan yazarken savunma sanayi çalışanlarının fabrikalarda ürettikleriyle onları desteklediğini kaydetti.

Bakan Hulusi Akar, başarının olmazsa olmazlarından birisinin de güçlü savunma sanayisi olduğunu dile getirerek, "Yerlilik ve millilik ülkemiz için tercih değil, bekamızı ilgilendiren olmazsa olmaz zorunluluk haline gelmiştir. Türkiye, bu coğrafyada var olmak için kendi harp silahlarını ve teçhizatlarını üretmeye, kendi silahlarıyla güçlü, caydırıcı ve başarılı olmaya mecburdur. Coğrafya ne kadar kaderse Türkiye de bu coğrafyanın kaderidir." diye konuştu.

"Milli savunma teknolojilerini geliştirmek için çalışıyoruz"

Dışa bağımlılığın sıkıntılarını Osmanlı'nın son dönemlerinde ve geçmiş yıllarda yaşadıklarını anlatan Akar, en zor zamanda parasını ödedikleri silahın ve mühimmatın bile verilmediğini bildirdi.

Akar, bu yüzden "Kendi göbeklerini kendileri kesecek şekilde" gerekli tedbirleri almaya başladıklarını ve alacaklarını aktararak, "Bu anlayışla temeli atılan tesisimizde yapılacak Ar-Ge çalışmalarıyla modern harp silah, araç ve gereçlerinde yabancı firmaların teknolojilerine ve lisanslarına bağlı olmadan özgün üretim gerçekleştirilebilecek. Yerli ve milli parolasıyla çıktığımız bu yolda ülkemizin milli savunma stratejilerini ve teknolojilerini geliştirmek için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz." ifadesini kullandı.

"Yerlilik ve millilik oranı yüzde 68'lere ulaştı"

Bakan Akar, 2002'de yüzde 20'lerde olan yerlilik ve millilik oranının bugün yüzde 68'lere ulaşmasının, yapılan çalışmaların başarısının en açık göstergesi olduğunu belirterek, "Bilinmelidir ki 2023 hedeflerimize ulaşmamızda en önemli lokomotif sektörlerinden biri etkin, yerli ve yenilikçi bir anlayışla milli değerlerimiz ve menfaatlerimiz üzerinde yükselen savunma sanayisi olacaktır. Bu konuda öncelikle hedefimiz gelişmiş teknoloji ürünlerini kendi imkan ve kabiliyetlerimizle ortaya çıkarabilmektir." dedi.

Savunma sanayisinde kamu teşekküllerinin yanı sıra özel sektörün payının hızla artıyor olmasının da önemli bir gelişme olduğuna değinen Akar, şöyle konuştu:

"Güvenliğimiz dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının zamanında karşılanması için yeni üretim imkanlarının oluşturulması, ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanımının arttırılması, özel sektörün elindeki yüksek teknolojinin ve iş yapma hızından istifade edilmesi de zarurettir, şarttır. Bu aynı zamanda uluslararası arenadaki rekabet gücümüzü de arttıracaktır. Bu açıdan belirli alanlarda özel sektörlerle çalışmak milli bir gerekliliktir. Arifiye'deki 1'inci Ana Bakım Merkezi'nin işletme devri de bu kapsamda değerlendirilmelidir."

Akar, Sakarya bölgesinin savunma sanayisinin merkezi olması yolunda önemli bir adım daha atıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bölgeye yapılan ve yapılacak olan büyük yatırımlar, ordumuzun ihtiyaç duyacağı modern harp sistemlerini milli olarak üretebilme kabiliyetimizi artıracak, istihdamı da 3-4 kat büyüterek bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu vesileyle temeli atılan tesisimizin vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, ülkemizin ve gelecek nesillerimizin güvenliği, refahı ve huzuru için savunma sanayisinin gelişimine vermiş olduğu önemli desteklerden ötürü zat-ı devletlerine bir kez daha şükranlarımı arz ediyor; yerli ve milli savunma sanayimizin gelişmesine katkıda bulunan herkese yüksek müsaadeleriyle teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA