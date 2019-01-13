ABD’nin Suriye’den çekilmesi konusunda üst düzey görüşmeler devam ederken, YPG’nin Kürtleri temsil etmediğini söyleyen Türkiye, teröristlerin bölgeden temizlenmesi çabasını sürdürüyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın varlığı, bölgenin güvenlik ve istikrarı için tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Yüzlerce Suriyeli aile ise teröristlerin kuralları altında yaşamak istemediği için, evlerinden uzakta, derme çatma kamplarda yaşam savaşı veriyor.

O kamplardan bir tanesi de Cerablus'un eteklerindeki çadırkent. Çadırkentte yaşanan zorlukları Nilgün Balkaç aktardı.

Kamplarda yaşayan aileler bir yandan soğukla mücadele etmek zorunda kalırken, bir yandan da savaşın acı yüzünü çocuklarına yansıtmamaya çalışıyor.

O aileler birkaç kilometre uzaklıkta terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında olan ve 2 yıldır yaşadıkları çadırkentten görülebilen evlerine kavuşacakları günü bekliyorlar.

Kaynak: TRT Haber