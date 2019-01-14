Suriye'deki iç savaşta hayatta kalmayı başarabildiler. Şimdiyse sağlık sorunlarıyla savaşıyorlar. Hayatları bir makineye bağlı. Bu mücadelede de yine en büyük yardımcıları Türkiye.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla özgürleşen Cerablus'ta hayat normale dönüyor. Binlerce Suriyelinin eğitimden sağlığa her türlü ihtiyacı karşılanıyor. Son olarak Türkiye'nin destekleriyle diyaliz merkezi açıldı. Cerablus ve çevre köylerdeki böbrek hastaları bu merkezde hayata tutunuyor.

Diyaliz merkezinde 6 hemşire ve 2 doktor bulunuyor. Hastalar, sağlık personeli tarafından evlerinden alınıyor. Tedavisi tamamlanan hastalar, sağlık personeli tarafından yeniden evlerine bırakılıyorlar.

Diyaliz Ünitesi Sorumlusu Yasin Maraşlıoğlu, önceden hastaların 2 günde bir Türkiye'ye giderek diyaliz olduklarını, diyaliz merkezi ile birlikte şimdi 23 hastaya hizmet verdiklerini söyledi.

Diyaliz merkezi sayesinde hayata tutunan hastalar ve yakınları Türkiye'ye minnettar.

Haber: Anıl Yağcı

Kamera: Ahmet Uğur Baş