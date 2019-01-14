ABD, 2017 yılının eylül ayında terör örgütü DEAŞ'ı Rakka'dan temizledi ancak bu sefer başka bir terör örgütünü, YPG'yi bölgeye yerleştirdi.

DEAŞ'lı teröristler terör örgütü YPG'nin kontrolünde Rakka'dan ayrıldı, Deyrizor bölgesine girdi.

DEAŞ ile YPG'nin, Washington'un bilgisi dahilinde anlaşma yaptığı ortaya çıktı.

Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyini terörden arındırmak için hazırlıklarını sürdürürken, sadece terör örgütü YPG'yi değil, DEAŞ'ı da bölgeden temizleyeceğinin bilincinde.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Deyrizorluları umutlandırdı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deyrizor'da bu örgütün kalıntıları var, 2-3 bin DEAŞ'lı var. Onları da temizleyeceğiz" dedi.

Bu açıklamanın ardından, terör örgütünün zulmünden kaçıp Cerablus'a sığınan yüzlerce aile, gözünü bu operasyona çevirdi.

Fırat Kalkanı Bölgesi'ne giden 200 bin Deyrizorlu, Tahtani'de ayakta kalma mücadelesi veriyor.

Çadırlarda yaşayan ve bir an evvel evlerine dönmenin hayalini kuran Deyrizorlu aileler, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde DEAŞ’lı teröristlerle de mücadele edeceğini açıklamasının ardından yeniden umutlandı.

"ABD DEAŞ'lı teröristlere göz yumdu"

El Agida Aşireti Lideri Hüseyin El Hacci, DEAŞ'lı teröristleri Rakka'dan çıkarken ABD savaş uçaklarının gördüğünü ancak teröristlerin Deyrizor'a girerken ABD'nin tüm olan bitene göz yumduğunu söyledi.

"200 bin Deyrizorlu Türkiye'den gelecek desteği bekliyor"

Türkiye'nin yardımını isteyen Hacci, "Türkiye şimdi savaş uçaklarıyla bize destek versin binlerce Deyrizorlu genç bu mücadelede Türkiye’ye destek vermeye hazır" dedi.

Çadırlarda kötü şartlar altında yaşamaya mahkum edilen Deyrizorlular, bölgenin terörden temizlenmesi için Türkiye'den gelecek desteği bekliyor.

Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Esabil Bektaş