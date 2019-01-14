Polonya polisinin yaptığı açıklamaya göre, Gdansk şehri Belediye Başkanı Pawel Adamowicz, dün akşam saatlerinde gerçekleşen yardım etkinliğinde bıçaklı saldırıya uğradı.

Hastanelere tıbbi ekipman toplamak için yapılan etkinlikte konuşan 53 yaşındaki Adamowicz'in, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

Sabıkası olduğu belirtilen 27 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı.

Saldırganın, bağırarak Adamowicz'in eski partisinin öncülüğündeki bir önceki hükümet döneminde haksız yere hapse atıldığını söylediği belirtildi.

Kaynak: Reuters, BBC