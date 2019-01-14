Ürdün ile Suriye arasında yerinden edilmiş Suriyelilerin yaşadığı Rukban kampı yönetiminin sözcüsü Halis Ali, “Cumartesi günü bir anne, 3 gündür yemek yediremediği 3 çocuğu ile birlikte kendisini yaktı. Komşuları kadını ve çocuklarını tamamen yanan çadırdan çıkardı. Kadın ve çocukları Ürdün’de hastaneye nakledildi” dedi.

Anne ve bir çocuğunun durumu ağır

Sözcü Halid Ali, anne ve bir çocuğun durumunun ağır olduğunu, diğer 2 çocuğun durumunun ise iyi olduğunu belirtti.

Halid Ali ayrıca, kış mevsiminin gelmesi ile 40 bin kişinin yaşadığı kamptaki zorlukları da şöyle anlattı:

"Çölde bulunan ağaçların ısınmada kullanılamaması ve insanların yakıt alacak imkanlarının olmaması, soğuk hava koşullarında acı çekmelerine neden oluyor."

"Sorumluluk uluslararası kuruluşların"

Rukban Kampı Siyasi ve Halkla İlişkiler Heyeti de sosyal medya sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, 3 gündür aç olan bir kadının kendisi ve çocuklarını yakmasının sorumlusunun, uluslararası kuruluşlar ve insani yardım kuruluşları olduğunu belirtti.

Rukban kampı

Rukban kampı, Suriye'nin Ürdün sınırındaki çöl bölgesinde yer alıyor. Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı grupların kontrolündeki kamp, çöl ortasına kurulmuş derme çatma çadırlar ve çamurdan yapılma barınaklardan ibaret.

Rejim güçlerinin kuşatmasındaki kampta, iç savaş nedeniyle Deyrizor, Humus'un doğusu, Humus çölü, Rakka ve Şam'ın bazı bölgelerinden kaçan siviller barınıyor.

Kaynak: Al Hurra