29 Mart'ta Avrupa Birliği ile yollarını ayıracak İngiltere'de, çıkış anlaşması krizi sürüyor. Parlamento, Theresa May tarafından "kabul edilmeyeceği endişesiyle" ertelenen anlaşma oylamasını yarın yapacak.

"Anlaşmasız ayrılma ya da hiç ayrılmama riski var"

Oylama öncesi İngiltere merkezli Sunday Express'te yayımlanan yazısıyla parlamento üyelerine mesaj veren May, Avrupa Birliği ile yaptığı Brexit Anlaşması’nın Salı günü mecliste onaylanmamasının İngiltere’yi Avrupa Birliğinden ya anlaşmasız olarak ayrılma ya da hiç ayrılmama riskine sokacağını söyledi. May, "Avam Kamarasında Brexit ayrılma anlaşmasının oylanması, bizim neslimizin her bir milletvekili için en önemli kararı olacaktır” dedi.

Oylamayı kaybetmesi bekleniyor

İngiltere Başbakanı Theresa May’in oylamayı kaybetmesi beklenirken bazı bakanlar bunun Brexit’i felç edeceğini öne sürdü. May, Referandumda insanların demokrasiye inanarak seslerini duyurmak için verdikleri kararı uygulamamanın demokrasimize olan güveni korkunç bir şekilde boşa çıkarmak olacağını söyledi. May, "Parlamentoya bu hafta sonu mesajım basit: Oyunları unutma, ülke için doğru olanı yapmaktır” diye konuştu.

İkinci referandum gündemde

İngiltere Başbakanı Theresa May’in, Brexit Anlaşması’nın reddedilmesini demokrasinin ihlali olarak nitelemesine karşı eski Başbakanlardan John Major, Brexit askıya alınarak ikinci bir referanduma gidilmesini destekliyor. Major, yeni bir referanduma gidilmesinin Brexit’i için kesin bir karar olarak kabul edileceğini ileri sürüyor.

Brexit süreci

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 1.5 yıl süren müzakerelerin ardından Avrupa Birliği üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de yapılan toplantıda İngiltere'nin AB'yi terk etmesini öngören Brexit anlaşması onaylanmıştı.

Kaynak: TRT Haber, Reuters, İHA

