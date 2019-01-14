ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili "Kürtlere saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

Trump'ın bu skandal açıklamalarına tepki gösterdi. Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Stratejik ortaklar sosyal medya üzerinden konuşmaz"

Stratejik ortaklar sosyal medya üzerinden konuşmaz. Trump'ın üzerinde ciddi bir baskı var. Güvenlik birimleri (Suriye'den) çekilmemesi için baskı yapıyor. Son açıklamasının da bir iç politika mesajı olduğunu biz biliyoruz. Biz hiçbir tekliften korkmayacağımızı hiçbir tehdite boyun eğmeyeceğimizi defalarca söyledik. Ekonomik tehditle bir yere varılamaz. Trump'ın bu dilini doğru bulmuyoruz.

[Trump'ın açıklamaları] Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Stratejik ortaklar sosyal medya üzerinden konuşmaz. pic.twitter.com/7UK34r4tSy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Ocak 2019

"Kürtlere en çok biz sahip çıktık"

Biz Kürtlerin düşmanı değiliz onlara en çok biz sahip çıktık.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Trump'ın üzerinde ciddi bir baskı var. Kendisi (Suriye'den) çekilme kararını açıkladı. Güvenlik birimleri çekilmemek için baskı yapıyor. Son açıklamasının da bir iç politika mesajı olduğunu biz biliyoruz.https://t.co/apywVPgqt0 pic.twitter.com/y3HGA2RwVA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Ocak 2019

"Güvenli bölge fikri ABD'nin değil Cumhurbaşkanı'nın"

32 kilometrelik bir güvenli bölge, ABD'nin fikri değildir. Suriye problemi başladığı günden beri Cumhurbaşkanımızın sadece ABD'ye değil Avrupa ve Rusya dahil herkese teklifidir.

[Trump'ın açıklamaları] Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 32 kilometrelik bir güvenli bölge, ABD'nin fikri değildir. Suriye problemi başladığı günden beri Cumhurbaşkanımızın sadece ABD'ye değil Avrupa ve Rusya dahil herkese teklifidir. pic.twitter.com/O2MuryXqP2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Ocak 2019

Pompeo ile bu konuları önümüzdeki günlerde değerlendireceğim.

"İdlib'in terör yuvası olmasının sorumlusu rejim ve rejimi destekleyenler"

İdlib terör yuvası olduysa sorumlusu rejim ve rejimi destekleyen ülkelerdir. Terör örgütlerinin İdlib'in yüzde 50'sini ele geçirdiği bilgisi doğru değil.

Çavuşoğlu'ndan Asselborn'un yüzüne karşı Avrupa eleştirisi

6 Şubat'ta Jean Asselborn'un bahsettiği DEAŞ'a karşı mücadele koalisyonunun toplantısı var. Burada Lüksemburg dahil 65 ülke var. Fakat bugüne kadar DEAŞ'a karşı mücadele eden tek ülke Türkiye olmuştur. Sizlerin verdiğiniz paralar PKK'ya YPG'ye silah olarak gitmiştir. Biz sadece Suriye'de 3 binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Ben o toplantıların hepsine katıldım. Dostlar alışverişte görsün babında toplantılar. Herkes 2'şer 3'er dakika içinde konuşmasını yapıyor gidiyor, iş yine bize kalıyor. Irak'ta da bine yakın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Türkiye'den başka hiçbir ülke göğüs göğüse DEAŞ'la çarpışmamıştır. Bir terör örgütüne karşı çarpışırken iyi diğerine geldiği zaman savunmaya geçiyorsunuz. Bu kadar çok seviyorsanız YPG/PKK'lıları zaten ülkelerinizde yeterince var onları da alır götürürsünüz. Avrupa'da zaten yeterince faaliyette bulunuyorlar. Para bile topluyorlar.

"Verdiğiniz paralar YPG/PKK'ya silah olarak gidiyor. Bu kadar çok seviyorsanız YPG/PKK'lıları, zaten ülkelerinizde yeterince var, onları da alır götürürsünüz."



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lüksemburglu mevkidaşının yüzüne karşı Avrupa'yı eleştirdi.https://t.co/mvY2pfSLLM pic.twitter.com/W7n7mMWfnc — TRT HABER (@trthaber) 14 Ocak 2019

Kaynak: TRT Haber