MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"ndaki konuşmasına şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Bahçeli, "Tam 6 yıl evvel az kalsın Türkiye, işgal edilecekti. Az kalsın, emek emek bugünlere gelen, şehidin, şühedanın göz nuru olan Türkiye Cumhuriyeti, tarih sahnesinden silinip gidecekti. Nitekim tehlike bu kadar ileri noktadaydı. Hamdolsun, milletimizin iftihar edilecek feraset ve fedakarlığı sayesinde teröristler hak ettikleri tepkiyi şiddet ve cesaretle görmüşlerdir. Milli birlik ve dayanışma ruhu FETÖ'yü durdurmuş, hesaplarını boşa çıkarmıştır" dedi.

"Birliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendirmemizin tarihi zorunluluk olduğu şu günlerde yeni tartışmalara kapı aralamak, eski defterlerin sayfalarını kaldırmak bize göre anlamsızdır, faydasızdır." diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'dan bir yanda ibret almak, diğer yanda da ders çıkarmak lazımdır. Siyasi düşüncesi, parti aidiyeti, fikri kaynağı ne olursa olsun herkesin ortak hassasiyeti, ortak gayesi Türkiye'nin varlığı ve bağımsızlığı üzerinde tam bir mutabakat sağlamak olmalıdır. Hepimizin vazgeçilmeyecek hedefi, Türk vatanının bölünmez bütünlüğünü kopmaz esaslara bağlamaktır. Devletin ve milletin bekası her türlü siyasi angajman ve arayışın önündedir. Samimiyetle ve inançla, üstelik altını kalın bir şekilde çizerek vurgulamak isterim ki bu kadar etrafımız kuşatılmışken siyasi kamplaşma ve çekişmeler, en çok uzak durmamız gereken mayınlı alandır."

Bahçeli, Türk milletinin 15 Temmuz akşamından itibaren hiçbir ayrım gözetmeksizin nasıl kucaklaşıp meydanlarda demokrasinin namusunu müdafaa ettiyse ülkenin istiklal ve istikbalini de aynı şekilde müdafaa edeceğini dile getirerek, "İnancım budur, beklentim bu şekildedir. Siyasi ve ideolojik aidiyeti ne olursa olsun, her vatandaşımız Türk milleti kimliğinde buluşmalıdır, milli ve üniter devletimizi yaşatma hususunda kararlı duruşunu korumalıdır." şeklinde konuştu.

"15 Temmuz, bir işgal teşebbüsüdür"

"15 Temmuz gecesi, gökyüzümüzde kanunsuz uçak uçurup helikopter gezdirenler, o alçaklara methiye düzenler hatta onların mağdur olduğunu iddia edenler Haçlı iş birlikçisidir, küresel vahşet projelerinin içimize kadar uzanmış maşalarıdır." diyen Bahçeli, şunları söyledi:

"Bu maşaları tutan eller kirlidir, kanlıdır ve alayı birden Türk'ün ezeli ve ebedi düşmanlarıdır. Tarihimizde hiç görülmemiş, hiç de yaşanmamış ne varsa 15 Temmuz gecesinden 16 Temmuz sabah saatlerine kadar vuku bulmuştur. Müstevli emeller yıllarca din kisvesi altında türemiş, himmet ve hidayet adıyla kuytu köşelerde gizlenmiş, güçlenip ortaya çıkmak için uygun zaman ve zemini kollamıştır. Türkiye'yle hesabı olan, Türk milletinin tarihsel kimliğinden rahatsız olan çevreler, terörist başı Gülen'i koz olarak ellerinde tutmuşlar, bir canlıdan, sözde bir dini grup ve cemaatten şiddetli bomba imal etmişlerdir. FETÖ'cü terör çetesi kimin işine yarıyorsa, kimin hedeflerine uyuyorsa onun tarafından silah gibi kullanılmıştır. 15 Temmuz, bir işgal teşebbüsüdür ve bunun tarafları 1919'lu yıllardaki emperyalist komplonun uyuyan hücrelerinden başkası değildir."

Bahçeli, "İster FETÖ, ister kanlı iş birlikçisi PKK/PYD, isterse de aynı karanlık yolun diğer taşeronları olsun, Türkiye'yi geçemeyecekler, Türk milletini yenemeyeceklerdir." dedi.

MHP Lideri Bahçeli, 15 Temmuz'da milletin kenetlenerek oyuncuların maskesini düşürdüğünü, bu birlik ruhunun korunması gerektiğini vurguladı.

Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye bizimdir, herkes Türkiye'dir. Türk milleti, ayrılık kabul etmeyen, varlığının bedelini kanla, fedakarlıkla ödemiş büyük bir kudrettir. Doğrulalım, ayağa kalkalım, hainleri güldürmeyelim, darbecilere el ovuşturmayalım, bağımsızlığımızın sembolü ay yıldızlı al bayrak altında hep beraber toplanalım. Korku aşılayanlara, korkuluk dikip siyasi istismar çetelesi tutanlara fırsat vermeyelim, Türkiye'yi yaşatalım, cansiperane şekilde hizmet edelim. Gün dayanışma günüdür. Gün kardeşliğimizi tescil ve teyit etme günüdür. Gün büyük düşünme, istiklalimize sahip çıkma, küçük hesap yapanları, dağılmamızı gözleyenleri mağlup etme günüdür. Son söz olarak, bu memleketin evladı, bir siyasi partinin sorumluluğunu taşıyan bir vatan evladı olarak sizlere diyorum. Bunu yanlış yorumlamayınız. Yanlış anlamayınız ama dikkatinizi çekmek için söylüyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyınız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlayınız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlatınız aziz İstanbullular."