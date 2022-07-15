15 Temmuz hain darbe girişimi FETÖ'nün devleti ele geçirme planının en kanlı aşamasıydı. Terör örgütü 15 Temmuz'a giden süreçte devlet kurumlarına sızdı. FETÖ'nün devlete sızmak için yıllarca uyguladığı planları TRT Haber araştırdı.

FETÖ’nün hain darbe girişimine giden süreçte kumpas ve komplolar ile devleti kontrol altına alma stratejisi yürüttü. Devlet içerisinde yuvalanmak örgütün temel amacı, gizlilik ise en önemli yöntemdi. Genellikle öğrencilik yıllarından itibaren yetiştirilen üyelere, nasıl kamufle olacakları öğretiliyordu.

Devleti ele geçirmek istediler

Siyaset Bilimci Doç. Dr. İsmail Çağlar, "Gizlilik en temel unsuru, o gizlilik peşine bir takiye getiriyor, o gizlilik örgütü yönetebilmenin de bir parçası baştan sona kripto hayatlar yaşayan insanlardan bahsediyoruz, bunlar ailelerine karşı da gizliler. Bir başka mesele de bunun çok uzun vadeli planlanmış ve uygulamaya geçirilmesinin de uzun vadeli olması gereken bir strateji planlama olması" açıklamasını yaptı.

En kritik kurumları hedef aldılar

Askeri Liselere Giriş, Polis Meslek Yüksekokulu ve KPSS gibi kritik sınavların sorularının çalınması, devlete yerleşmenin anahtarıydı.

Bu yöntemlerle kurumlara sızanlar 15 Temmuz'a giden süreçte örgüt için çalıştılar.

Siyaset Bilimci Doç. Dr. İsmail Çağlar, "Bir kişinin başta girmesiyle girdikten sonra orada kritik bir pozisyona girmesiyle çoğu zaman insan kaynakları dairesi bir kamu kurumunu düşündüğünüzde oradan başka yere terfi etme imkanı varsa o daireye eğer örgütten başkasını getiremeyecekse bırakmıyor bu terfiyi istemiyor çünkü orası giriş kapısı gibi kapının anahtarını tutmak gibi" sözleriyle örgütün planlarını gözler önüne serdi.

Kurgulanmış iddianameler FETÖ'nün yargı ayağı için bir sindirme aracıydı

Korkutma ve gözdağı, örgütün kendisinden olmayanları yıldırma yöntemlerinin başında geliyordu.

Çağlar, "Sen şunu yap, imzalamadığın kararı imzala, o vermediğin parayı ver, desteklemediğin adamı destekle, o ihaleyi bize ver, şu kararından vazgeç. Ya etkileniyor ya da korkuyor 'Aman ben bunlardan uzak durayım' ama o uzak durmak, onlara katılmamak olmuyor 'Aman ben bunların tavuğuna kış demeyim, baksana bu işi yaptılar yarın bir gün bana ne yaparlar" ifadelerini kullandı.

Kurgulanmış iddianameler FETÖ'nün yargı ayağı için bir sindirme aracıydı. 17-25 aralık yargı darbesi girişimi ile Ergenekon, Balyoz ve Askeri Casusluk Davaları terör örgütünün kumpasları arasında öne çıktı.

Emniyet, ordu ve istihbarat servislerine sızan FETÖ'cüler bir şantaj ekibi olarak hareket etti. Kritik görevlerdeki isimler tasfiye edildi.

Yargıyı devre dışı bıraktılar



Çağlar, "Ona bir sorun çıkartıp o kişi o sorunun işte karşısına gelen bir aksilik olduğunu zannediyor ona bir sorun çıkartıp sonra o sorunu çözerek bu sefer o kişiyi bir nevi avuçlarına düşürüp onun üzerinde kontrol, iktidar sağlayarak bu şekilde kendilerine engel oluşturacak kişileri ele geçirerek bir strateji ile devlete sızıyordu" açıklamasını yaptı.

Örgütün tüm stratejileri deşifre edildi. Yargı hainlerden yaptıklarının hesabını tek tek soruyor. Örgütün kökünün tamamen kazınması için her alanda mücadeleye devam ediliyor.

Haber: Ahmet Çakıcı