Canını verdi ama hainlere geçit vermedi... Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Ömer Halisdemir, darbe girişiminin seyrini değiştiren, şehadete yürüyen kahramanlardan biriydi.

Darbecilerin karşısına tek başına çıkarak direnişin sembol ismi haline gelen Ömer Halisdemir şehit oldu ama o günden sonra doğan 11 bin 829 çocuğa onun ismi verildi.

"Ömer Halis'ler hiç bitmez"

O kahramanın adını taşıyanlardan biri 6 yaşındaki Ömer Halis Oğuzbey. İsminin nereden geldiğini biliyor, büyüyünce de doktor olmak istiyor.

Oğlu Ömer Halisdemir'in ismini taşıyan Ayhan Oğuzbey, yaşadığı gururu şu sözlerle anlattı:

"Bu benim için farklı bir duygu, oğluma baktıkça o güzel komutanı hatırlıyorum. O'nun ismini yaşatmak ayrı bir gurur benim için. Yani inşallah vatanına milletine hayırlı bir evlat olur. Bilinsin ki Ömer Halis'ler hiç bitmez. Bir tane kaybettik bin tane geldi dünyaya. İçimizde hep yaşayacak Ömer Halisdemir."

"En büyük dayanağımız Ömer Halis"

1,5 yaşındaki Ömer Halis Yaşatır'ın babası Hüseyin Yaşatır da duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Bizim en büyük dayanağımız son noktayı koyan Ömer Halis. Ömer Halis'ler hiçbir zaman bitmesin, hiçbir zaman tükenmesin diye biz de dünyaya kendi evladımız geldiği için onun da ismini yaşatmak istedik."

Ömer Halisdemir'in ismini çocuğuna veren aileler, bayramda da şehidin kabrini boş bırakmıyor.

Kamera: Ümit Turan