Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Türk milletinin, tarihte eşine az rastlanacak direnişinin üzerinden 6 yıl geçti.

15 Temmuz'da vatan uğruna gözünü kırpmadan canını feda edenlerden biri de

20 yaşındaki Ömer Takdemir'di.

Askere gitme hazırlığı yaparken şehit olan Ömer Takdemir'in acılı ailesi oğullarının hatırasına sımsıkı sarılıyor.

Annesi Ayfer Takdemir, oğlunun asker muayenesine gittiğinde komando olarak yazılmak istediğini ve şehit olma arzusunu taşıdığını söylüyor.

Babası Nihat Takdemir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını beraber izlediklerini ve vatan elden giderken evde duramadıklarını aktardı.

"Ömer'im çok kıymetliydi"

Ayfer Takdemir o geceyi şöyle anlatıyor:

"Esenboğa Havalimanı’na gidiyorlardı. Cumhurbaşkanı gelecek diye oraya. Oraya bakmışlar kapalı olunca geri dönmüşler Akıncı’ya. Ömer'im çok kıymetliydi, çok tatlı oğlumdu ama yok, kaybettik. Çabuk kaybettik"

Nihat Takdemir de o gece yaralıların arasında oğlu Ömer'i aradığını dile getiriyor:

"Maskeli 12 kişi, bir tim gelmiş. O sırada motosikletli biri gelmiş bunların içinden geçerekten. Atış serbest demiş. Ömer tek kurşunla gitti yani. Her taraf kan revan içinde. Yaralıların üzerinden sıçraya sıçraya basa basa Ömer’i aradım ben.

Türk askeri olamaz, Müslüman hiç olamaz, Türk hiç olamaz zaten. Türk Türk’e kurşun sıkmaz zaten. Allah bütün şehitlerimizden razı olsun. İnşallah bizleri de onların şefaatlerine layık olmayı nasip etsin. Allah bir daha o gibi geceleri bu millete yaşatmasın."