Haber Giriş: 15 Temmuz 2022 Cuma 14:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."
Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 15, 2022
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/ddezHEbfy7
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