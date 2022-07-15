Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndan çıkan 124 üniformalı darbeci Ankara Oran'daki TRT yerleşkesine girdiklerinde saat 22.00'yi gösteriyordu.

Darbecilerin ilk hedefinde yayınların yapıldığı reji vardı. DEAŞ terör örgütü mensubu 4 kişinin TRT personeli içine sızdığı yalanını söylediler. 'Eylem yapacaklar, sizin güvenliğinizi sağlamaya geldik' dediler. Çalışanları kelepçeleyip odalara kilitlediler ve bildiriyi okumak için harekete geçtiler.

Bildiriyi, darbecilerin başındaki isim Ümit Gençer okuyacaktı. Hazırlandı, tören üniformasını giydi ancak gelen bir telefonla bu kararından döndü.

Silah zoruyla darbe bildirisi

O anlarda bu stüdyoda bir anda hareketlilik başladı. Stüdyonun üst katında bekleyen ve silahlı olan darbeciler, o gece nöbetçi olan TRT spikeri Tijen Karaş'ı masaya zorla oturttular.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndan TRT'ye gelen darbeciler, saatler 00.13'ü gösterdiğinde canlı yayında silah zoruyla darbe bildirisi okuttular.

Binlerce kişi TRT'ye koştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı dakikalarda millete sesleniyordu. Milyonlarca kişi, Erdoğan'ın çağrısına kulak verip meydanlara indi. Genci yaşlısı milletin ekranına sahip çıkmak için TRT'ye koştu.

O gece TRT ekranını karartmak isteyenler cezasız kalmadı. Darbe bildirisini TRT'de okutan eski Yarbay Ümit Gençer, "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

TRT binasına yönelik işgali yöneten eski Albay Muhammet Tanju Poshor'a ise iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Haber: Duygu Özdemir

Kamera: Bedrettin Çelik