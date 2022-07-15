Tarih, 15 Temmuz 2016.

Yer, Ankara Yenimahalle'deki Milli İstihbarat Teşkilatı.

MİT'e gelen bir ihbar darbecileri deşifre etti

Sakin geçen gün, saatler 14.20'yi gösterdiğinde gelen bir ihbarla hareketlendi. O ihbar sadece o günü değil ülkenin geleceğini de değiştirdi.

Gelen kişi Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli bir binbaşıydı. "Söyleyeceklerim çok önemli" dedi. Yaptığı ihbarla darbe girişimini öne çeken fitil ateşlendi.

Bu akılalmaz istihbarat enine boyuna değerlendirildi.

İfşa olduklarını düşünen hainler kalkışma saatini erkene çekti

Hakan Fidan, harekete geçti. Karargahtan ayrıldı, doğruca Genelkurmay Başkanlığı'na gitti. Dönemin Genelkurmay Başkanı olan Hulusi Akar'la görüştü.

Bu görüşme FETÖ'cü hainlerin bütün hesaplarını bozdu.

Darbe planlarının deşifre olduğunu düşünen üniformalı teröristler, 16 Temmuz sabaha karşı saat 03.00’te planladıkları o kanlı kalkışmayı 15 Temmuz akşamı saat 20.00’ye çekmek zorunda kaldı.

Ve işte orada tarihin seyri değişti.

Teşkilat'ın isimsiz kahramanları karargahı teslim etmedi

FETÖ'nün devleti ele geçirme planının önünde engel gördüğü kurumların başında MİT geliyordu.

15 Temmuz da FETÖ'cü hainlerin hedefinde yine onlar vardı. Devletin ve ordunun içine çöreklenen bir grup vatan haini saat 22.38'te MİT binasına ilk kurşunu attı.

Çatışma sabah saatlerinde son buldu. "Teşkilat"ın isimsiz kahramanları, o gece bir destan daha yazdı. Karargah hainlere teslim edilmedi.

Ankara Emniyeti'nde 13 şehit verildi, 51 kahraman gazi oldu

O gece darbecilerin hezimete uğradığı bir diğer nokta Ankara Emniyet Müdürlüğü'ydü. Zırhlı personel taşıyıcılar ile geldiler. Polis ve vatandaşların üzerine kurşun yağdırdılar. Ancak, tahmin bile edemeyecekleri bir direnç ile karşılaştılar, bozguna uğradılar.

FETÖ'cü hainlerin hayal ettiği gibi olmadı. Teşkilat, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nü teslim etmedi, hainler bombalarla saldırdı. 7 kahraman polis ve 6 vatansever sivil şehit oldu ama Ankara İl Emniyet Müdürlüğü hainlere teslim edilmedi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü küllerinden doğdu

Darbecilerin bombalarıyla ağır hasar alan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü adeta küllerinden yeniden doğdu. Bombalanan bina yıkıldı yerine yenisi yükseldi. O gecenin izleri belki silindi ama hafızalardaki yeri tazeliğini her an koruyacak.

Haber: Semih Kılıç