İstanbul'da o uzun gecenin en kilit noktalarından biri 15 Temmuz Şehitler Köprüsüydü.

FETÖ'cü hainler köprüyü trafiğe kapattı, darbe girişimini bastırmak için gelen sivillere acımasızca ateş açtı. Halk, üzerlerine mermi yağmasına rağmen direnişten vazgeçmedi. Canı pahasına sabaha kadar mücadele etti.

Saatler ilerledikçe darbe girişiminin başarısız olacağını anlayan hainler,

köprüde sıkışıp kaldılar, kaçmak için yardım istediler.

4 darbeciyi helikopterle kaçırdı

Saatler 04.30'u gösterirken darbeci pilot Kerime Yıldırım'ın kullandığı helikopter Üsküdar'a geldi. Darbeci pilotun amacı köprüde kalkışmaya katılan darbeci askerleri kaçırmaktı.

O helikopter Nakkaştepe'de köprüye çok yakın olan bu ana yola iniş gerçekleştirdi. Helikopteri gören darbeci askerler de koşarak helikoptere bindi.

Dört darbeci askerin panik halinde bindiği helikopter, birkaç saniye içinde yeniden havalandı. Hainlerin pilotluğunu yapan eski üsteğmen Kerime Yıldırım, kaçan o FETÖ'cüleri Atatürk Havalimanı'na götürdü.

Helikopteri kullanan Yıldırım cezasız kalmadı, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Kamera: Hakan Demir