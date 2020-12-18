MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon kanalında Cumhur İttifakı ile ilgili iddialarına yanıt verdi.

Cumhur İttifakı'nın devam edeceğini vurgulayan Bahçeli, şöyle konuştu:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun birçok konuda ortaya koymuş olduğu görüşler zannediyorum inandırıcılığı olmayan, bir gündem oluşsun da nasıl oluşursa oluşsun inancıyla yapmaya çalıştığı bir çalışma. Cumhur İttifakı devam edecek. Cumhur İttifakı 2023 yılında inşallah tekrar iktidar olacak."