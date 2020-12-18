Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 17:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur İttifakı devam edecek
[Fotoğraf: AA]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı devam edecek, 2023 yılında tekrar iktidar olacak" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon kanalında Cumhur İttifakı ile ilgili iddialarına yanıt verdi.
Cumhur İttifakı'nın devam edeceğini vurgulayan Bahçeli, şöyle konuştu:
"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun birçok konuda ortaya koymuş olduğu görüşler zannediyorum inandırıcılığı olmayan, bir gündem oluşsun da nasıl oluşursa oluşsun inancıyla yapmaya çalıştığı bir çalışma. Cumhur İttifakı devam edecek. Cumhur İttifakı 2023 yılında inşallah tekrar iktidar olacak."
Etiketler: Son Dakika Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
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