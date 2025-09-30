MGK: Türkiye, Gazze'de kalıcı barışa yönelik her türlü müspet adıma katkı sunacak

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat sürdü.

MGK toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı. İşte o açıklama:

"Terör zemini üzerinden yayılmacılığa kati surette müsaade edilmeyecek"

PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberlik ile bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulduğu belirtildi.

“Terörsüz Türkiye” konusuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki faaliyetlerin de katkısıyla gelinen aşama değerlendirilerek şu ifadelere yer verildi:

"Milletimizin istikbalinin önündeki terör duvarının tamamen yıkılarak huzur, refah ve güven ikliminin daim kılınmasına yönelik güçlü irade teyit edilmiştir. Müteakiben “terörsüz bölge” hedefiyle pekiştirilecek süreç dâhilinde, komşu coğrafyamızda da terörün hiçbir tezahürüne yer verilmeyeceği ve terör zemini üzerinden yayılmacılığa kati surette müsaade edilmeyeceği vurgulanmıştır."

Suriye ve Irak'ın birliği için verilen mücadeleye destek

MGK da Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği ile Irak’ın güvenliği, istikrarı ve refahına tehdit teşkil eden aktörler ve meselelere de yer verildi. Komşuların bölgesel çatışmaların içine çekme gayretlerine karşı verilen mücadeleye olan desteğin artarak sürdürüleceğinin altı çizildi.

"Gazze'deki soykırımın durdurulması tüm insanlığın müşterek mesuliyeti"

İsrail Yönetimi’nin Gazze’de insani felakete ve açlıktan ölümlere yol açan gayrimeşru politikalarına dikkat çekilen açıklamada şunlar aktarıldı:

"Soykırımın durdurulmasının ve sorumluların hesap vermesinin tüm insanlığın müşterek mesuliyeti hâline geldiği belirtilerek, uluslararası kamuoyuna acilen harekete geçme ve Birleşmiş Milletler bünyesinde sergilenen iradeyi somutlaştırma çağrısında bulunulmuş; Türkiye’nin adil ve kalıcı bir barışın tesisine yönelik atılan her türlü müspet adıma katkı sunmaya devam edeceği ifade edilmiştir."

Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak da şu açıklama yapıldı:

"Kıbrıs Türklerinin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tanınmasına dayanan iki devletli çözüm modeline yönelik desteğimiz vurgulanarak, ülkemizin Ada’daki barış ortamını menfi etkileyebilecek her türlü adıma karşı kararlı duruşunu muhafaza edeceği kaydedilmiştir."

"Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında barışın tesisi için daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazır"

Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin mevcut durumun da değerlendirildiği toplantıda, savaşın yayılması riskine işaret eden hadiselerden duyulan endişe dile getirildi ve Türkiye’nin barışın tesisi için daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazır olduğu ifade edildi.

MGK toplantısında, Ermenistan ile yürütülen normalleşme süreci de görüşüldü. Azerbaycan ile Nahçıvan arasında engelsiz ulaşımı mümkün kılarak, bölgedeki tüm ülkelerin menfaatine neticeler ortaya çıkaracak ulaştırma hattının önemi ve nihai barışın tesisi yönündeki irade vurgulandı.

Bosna-Hersek’teki son gelişmeler de ele alınarak; ülkenin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve anayasal düzenine olan destek teyit edildi.