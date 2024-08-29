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Gündem
TRT Haber 29.08.2024 16:34

Metroda bir çocuğu darp eden saldırgan gözaltında

İstanbul'da metroda yabancı uyruklu çocuğa şiddet uygulayan şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı.

Metroda bir çocuğu darp eden saldırgan gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da metroda yabancı uyruklu çocuğa şiddet uygulayan şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

"Çocuklara yönelik şiddet asla kabul edilemez"

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurduğu mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada yer alan ve metroda “yabancı uyruklu bir çocuğa şiddet uygulayan” şahısla ilgili görüntüler İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce incelenmiştir. Yapılan araştırmalar sonrasında olayın Yenikapı-Hacıosman M2 metrosunda metrosunda meydana geldiği, çocuğa şiddet uygulayanın ise 41 yaşındaki D.A. adlı şahıs olduğu tespit edilmiştir. Şüpheli şahıs bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır. Çocuklar dünyanın en masum varlıkları, en büyük zenginliğimizdir. Çocuklara yönelik şiddet asla kabul edilemez."

 

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