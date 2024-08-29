Çelik'ten vergi rekortmeni Bayraktar kardeşlere teşekkür

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 2023 yılı vergi rekortmenlerinde zirveye yerleşen Bayraktar kardeşlere teşekkürlerini iletti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Çalışarak, üreterek ve vergi vererek ülkemize katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Vergi rekortmenleri listesinin başındaki Baykar Yöneticileri Sn Selçuk Bayraktar ve Sn Haluk Bayraktar’ın ortaya koyduğu başarı, ülkemizin gelecek vizyonunun, özgüveninin ve azminin sembollerinden olmuştur; takdire şayandır. Bu başarı, Türkiye’nin geleceğine üreterek katkıda bulunmak isteyen tüm gençlerimize örnek teşkil etmektedir. Bu başarı hikayesi, hem vergileriyle hem de ürettikleri yüksek katma değerli inovatif ürünleri ile milli güvenliğimize katkının ve milli teknoloji hamlesinin simgesidir."

"Yanlış iddialarla saldıranlar bu ülkenin başarılarından rahatsızlık duyuyor"

Çelik, asılsız iddialara da şu tepkiyi verdi:

"Bu başarı öyküsüne yalan yanlış iddialarla saldıranların ve bu katkıları zedelemeye çalışanların yaptıkları tek şey, bu ülkenin başarılarından rahatsızlık duymaktır. Bu tip yalan yanlış sözler üretenlerin, aynı zamanda Türkiye’ye ait her gelişmeden de rahatsız olmaları tesadüf değildir."