Kayıp Narin soruşturması: Isırık izleri kime ait?

Adli Tıp kaynaklarından alınan bilgiye göre, 9 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ağabeyinin kolunda iki farklı ısırık izine rastlandı.

Yapılan incelemede izlerden birinin abiye ait olduğu tespit edildi. Diğer izin ise Narin’e ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Adli Tıp Kurumu'ndan akşam saatlerinde konuya ilişkin açılama yapılması bekleniyor.

"Çember çok daraldı, sonuca çok yaklaştık"

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması 9'uncu gününde de sürüyor.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, çalışmalardaki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

"Her türlü ihbarın üzerine de gitmekteyiz. Çember çok daraldı. Yeraltı görüntüleme cihazlarına kadar devletin tüm imkanlarını kullanıyoruz. Bu kızımıza niyetimiz sağ salim ulaşmak. Burası köyümüzün içine kurduğumuz harekat merkezi. Arkadaşlarımızın hepsi dalında uzman olan arkadaşlar. Çok kısa bir süre kaldığını değerlendiriyorum. İnşallah çok kısa sürede Narin'imizin müjdesini burda vermek isterim. Elimizde deliller, ifadeler var. Dakika dakika Narin'in köydeki faaliyetlerini kayıt altına aldık. Sonuca çok yaklaştık. İnşallah yakın bir zamanda sonucumuzu alacağız. Olayı adli vaka olarak görüyoruz. Biz şu an size açıklayamadığım bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz. Narin'imizi sağ olarak bulmak istiyoruz, gönlümüz onu istiyor."

"Her detay en ince ayrıntısına kadar inceleniyor"

Mahalledeki Tavşantepe İlkokulunda kurulan Hareket Merkezi'nde tüm ekiplerin koordineli bir şekilde arama çalışması yapması sağlanıyor.

Kız çocuğunun bulunması amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Her detayın en ince ayrıntısına kadar incelendiği soruşturmada, Tavşantepe Mahallesi sakinlerinin peyderpey ifadesine başvuruluyor.

Gönüllülerin de desteğiyle şu ana kadar bin 710 personelin yer aldığı aramalar kapsamında mahalle içerisinde ve çevresinde çalışma yürütüldü.

Jandarma ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler, mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama yaptı.

Terlik Narin'e ait değil

Derede bulunan terliğin Narin'e ait olmadığı ortaya çıktı. Ekiplerce, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan ve dün akşam saatlerinde iş makinesinin desteğiyle Eğertutmaz Deresi'nde başlatılan çalışma bugün de sürdü.

Aramalar sırasında deredeki akıntıyla giden bir terliği fark eden çevredekiler, jandarmaya haber verdi.

Terliği sudan çıkaran ekipler, durumu aileye bildirdi. Güran ailesinin beyanı üzerine terliğin Narin'e ait olmadığı belirlendi.

Aramalarda yer altı görüntüleme cihazı kullanıldı

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, AFAD ekipleriyle Tavşantepe İlkokulu'nun güvenlik kamerasınca Narin'in son görüntüsünün kaydedildiği yerin yakınında bulunan saman yığınını aradı.

Saman yığını üzerindeki brandayı kaldıran ekipler, yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yaptı.

Ekipler, uzun şişlerle saman altında da çalışma gerçekleştirdi.

Kayalıklar üzerinde kan bulundu

Arama tarama faaliyetlerinde Narin'in yaşadığı evin yaklaşık 30 metre yakınındaki alanda yer alan kayalıklarda kurumuş kan izlerine rastlandı.

Bunun üzerine jandarma ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı. İnceleme yapılan taş üstündeki kanın Narin'e ait olmadığı öğrenildi.

Soruşturma çok yönlü devam ediyor, 1 şüpheli gözaltında

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8 yaşındaki Narin Güran'ın Diyarbakır'ın merkeze bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini, şu anda 1 kişinin gözaltında olduğunu bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:

"Diyarbakır'ın merkeze bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır. Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir. Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır."