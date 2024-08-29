Bakan Fidan'dan Brüksel'de diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının Gymnich adı verilen gayriresmi toplantısına katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’e gitti.

Bakan Fidan'ın katılacağı toplantıda, AB'nin, Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmesi için somut adımlar atması gerektiğine yönelik beklenti, muhataplara iletilecek.

Toplantıda, Türkiye'nin AB’ye üyelik süreci ele alınacak. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize meselesi de gündeme gelecek.

Bakan Fidan, Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki net tutumunu da AB tarafına bir kez daha iletecek.

Fidan'dan ikili görüşmeler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gayriresmi nitelikli ‘Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak için bulunduğu Belçika’nın başkenti Brüksel'de, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile de bir araya geldi.