Son bir haftada 65 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak operasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 65 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bilgilendirmeye göre; 1 Ocak'tan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 828'e yükseldi.

Son bir haftada sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 394 kişi yakalandı.

1370 kişi de sınırı geçemeden engellendi. Yakalananlardan 15'inin terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi. Yılbaşından bu yana hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı da 9 bin 67 oldu.

"Türkiye'nin Filistin'in zararına olacak bir faaliyetin içerisinde olması mümkün değil"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, TCG Anadolu, TCG Gökova’nın ABD’ye Ait USS Wasp gemisiyle gerçekleştirdiği eğitimlerin bazı basın organları tarafından “İsrail’e destek” gibi haberleştirilmesine ilişkin sorulara şu yanıtı verdi:

"TCG Anadolu ve TCG Gökova ABD Donanma unsurları USS Wasp ve USS Oak Hill ile 13-17 Ağustos’ta Akdeniz’de geçiş eğitimleri icra etmiştir. Geçiş eğitimleri bölgemizde bulunan dost ve müttefik ülke unsurları ile ortak çalışabilirliğin artırılması maksadıyla yapılan fırsat eğitimleridir ve diğer dost-müttefik ülke gemileriyle de yapılmaktadır. Bunlar rutin ve kapsamı itibarıyla kısıtlı eğitimlerdir. Yani tatbikat değildir, iddia edildiği gibi bir yıl önceden planlanmamıştır. Tatbikat ile geçiş eğitimi arasında çok büyük fark vardır. Tatbikatlar belli bir senaryo çerçevesinde icra edilen çok sayıda ve çeşitli unsurun katıldığı faaliyetlerdir ve amacı vardır. Geçiş eğitimleri ise sadece gemilerin orada bulunmasından fırsatla ortaya çıkan sadece usullerin denendiği, ortak çalışabilirlik ve dostluğu geliştirmek dışında farklı bir amacı olmayan eğitimlerdir. Bu eğitimlere farklı anlamlar yüklemek yanlıştır.

İcra edilen benzer diğer birçok rutin faaliyette de olduğu gibi, ABD tarafının da paylaşacağı dikkate alınarak, bu faaliyet ile ilgili bir paylaşım yapılmamış, faaliyet üzerinden bir mesaj verme ihtiyacı da duyulmamıştır. Ne İsrail’e faydası ne de Filistin’e zararı olan bu eğitim faaliyetini kapsam ve bağlamından koparıp farklı yerlere çekmek doğru değildir. Daha önce defalarca ifade edildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin Filistin halkının zararına olacak herhangi bir faaliyetin içerisinde olması mümkün değildir."

S-400 hava savunma sistemi ile ilgili çıkan haberler

Bakanlık kaynakları, son çıkan haberlerde S-400 hava savunma sisteminin kullanılmaması şartıyla F-35 satışının gerçekleşebileceğine dair iddialar üzerine şunları söyledi:

“Ülkemizin hava savunma ihtiyacına yönelik sistem gereksinimi devam etmektedir. Bu kapsamda S-400 hava savunma sistemi TSK envanterinde bulunmaktadır. Mevcut durumda bu konuyla ilgili yeni bir gelişme bulunmamaktadır.”

"Suriye konusunda duruşumuz nettir"

Bakanlık kaynakları, Beşar Esad’ın son yaptığı açıklamalara ilişkin sorular üzerine şunları kaydetti:

“Türkiye’nin Suriye’deki mevcudiyeti, Suriye topraklarının bölünmesine ve orada bir terör koridorunun oluşturulmasına engel olmaktadır. Türkiye olarak, istikrarsızlıklarla uğraşan ve terör örgütlerinin cirit attığı değil demokratik ve müreffeh bir Suriye görmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız görüşme ve diyalog konusunda her düzeyde hazır olduğumuzu bizzat ifade ettiler. Sn. Bakanımızın Suriye ile görüşme konusunda daha önce yapmış olduğu açıklamanın etki bulduğu anlaşılıyor. Bizim Suriye konusunda duruşumuz nettir.”

Türkiye-Katar askeri iş birliği artıyor

Bakanlık kaynakları, Katar-Türk Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nın bünyesinde Deniz ve Hava Unsur Komutanlığı teşkil edilmesine yönelik sorulara şu cevabı verdi:

“Katar’da daimi konuşlanmamıza olanak sağlayan Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Askeri Eğitim, Savunma Sanayi ile Katar Topraklarında TSK’nın Konuşlandırılması Konusunda İş Birliği Anlaşması, 15 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda; Katar Türk Müşterek Kuvvet Komutanlığı’na Deniz ve Hava unsurlarının da dahil edilmesi kararından sonra 6 adet F-16 uçak ve görevli personelin Katar’a intikali 05 Ağustos 2024 tarihinde tamamlanmıştır. Bahse konu filomuz Katar’da askeri eğitim, yardım ve danışmanlık, bilgi ve tecrübe paylaşımı alanında faaliyet yürütecektir. Ayrıca Deniz Unsur Komutanlığı'nda görev yapacak TCG Kuşadası ve TCG Kumkale isimli gemilerimiz Katar’a intikal ettirilmektedir.”

