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Gündem
TRT Haber 29.08.2024 10:07

Bakan Tunç: Bir çocuğa sebebi ne olursa olsun fiziksel şiddet uygulanması asla kabul edilemez

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’da metroda bir çocuğa şiddet uygulanmasına ilişkin konuştu. "Masumiyetin timsali bir çocuğa sebebi ne olursa olsun fiziksel şiddet uygulanması asla kabul edilemez" dedi.

Bakan Tunç: Bir çocuğa sebebi ne olursa olsun fiziksel şiddet uygulanması asla kabul edilemez
[Fotoğraf: Arşiv]

Bakan Tunç, İstanbul’da metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunan şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışmaların devam ettiğini ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü söyleyen Bakan Tunç'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul’da metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunan şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Masumiyetin timsali bir çocuğa sebebi ne olursa olsun fiziksel şiddet uygulanması asla kabul edilemez. Irkı, rengi, dini, dili ne olursa olsun yabancı düşmanlığı ve ırkçılık, değerlerimizle kesinlikle bağdaşmamaktadır. Unutulmamalıdır ki çocuk gülerse dünya güler. Çocuk ağlarsa vicdanlar ağlar, dünya ağlar."

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Adalet Bakanlığı Çocuk Toplumsal Şiddet Yılmaz Tunç
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