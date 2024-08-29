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Gündem
TRT Haber 29.08.2024 11:16

İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi

İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi onaylandı. UKOME toplantısında Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi kabul edildi.

İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi

İstanbul'da yaşanan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi ile 2 bin 500 yeni taksi devreye girdi.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında, Çırpıcı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.

Toplantıda, "Taksi Taşımacılığının Düzenlenmesi Teklifi" görüşüldü.

Uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksinin istendiği teklifte, araçların yalnızca Elektronik Ulaşım ve Yönetim Lisansı almış uygulamalar üzerinden çalışması ve yoldan yolcu alamayan taksi sistemi olması istendi.

"Çağa ayak uyduran sistem"

Teklifte, bu sistemde, araç tipinin ayırıcı renk ve farklı tasarımda T plakalı taksi olması, uygulamadan tetiklenen taksimetre, tepe lambasız, yalnızca uygulama ve entegre taksi durakları üzerinden yolcu alımı ve güvenlik bölmesi olması şartları da yer aldı.

Ulaşım Akademisi tarafından sertifikalandırılmış şoförlerin kullanacağı, uçtan uca denetim, çevrim içi ödeme ve TAHKUK onayı ile yıllık çalışma ruhsatnamesi şartlarının da olduğu teklifte, güvenlik amacıyla araçta güvenlik bölmesi olması ve yolcu bulmada verimlilik ile kamu tarafından denetlenebilir olması açısından sistemin tercih edildiği belirtildi.

Gürkan Akgün, uzun süredir bu konuda çalıştıklarını ve bu sistemin, çağa ayak uyduran bir sistem olduğunu söyledi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Temsilcisi Eyup Aksu, uygulama kullanımının mecbur olmaması ve taksilerde tepe lambası bulunması gerektiğini kaydetti.

Teklif oy birliğiyle kabul edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel ise Başkan Gürkan Akgün'ün teklifle ilgili yaptığı konuşmayı 2020 senesinde kendisinin yaptığını söyledi.

Burada önemli olanın idarenin iradesi olduğunu ifade eden Yücel, sistemde vatandaştan komisyon alınmamasının önemli olduğuna değindi.

Şoförlerin yolcu seçemeyeceğini ve her çağrıya cevap vereceğini anlatan Yücel, sistemin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, 2 bin 500 uygulama tabanlı yeni taksi taşımacılığı teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

9 Eylül Pazartesi toplu taşıma yarım gün ücretsiz

Toplantıda ayrıca 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül Pazartesi günü toplu ulaşım araçlarının 06.00-14.00 arasında ücretsiz olacağı duyuruldu.

Bakan Uraloğlu dün müjdeyi vermişti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün sosyal medya hesabından İstanbul'daki taksi probleminin çözümüne ilişkin paylaşımda bulunmuştu:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın şikayetlerine konu olan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız. 2 bin 500 araçla başlanacak yeni taksi sisteminin kurulmasına dair yapılacak olan UKOME Toplantısı’nda gündemde yer alan teklife ilişkin olarak oy hakkı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumlar olarak uygun görüş vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Taksi sorununun çözümü adına attığımız bu adımın İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyoruz."

İstanbul'daki taksi sorununa çözüm için yeni adım
İstanbul'daki taksi sorununa çözüm için yeni adım

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Abdulkadir Uraloğlu İstanbul Taksi
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