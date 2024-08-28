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Ekonomi
AA 28.08.2024 10:12

2023 gelir vergisi rekortmenleri belli oldu

Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olurken, ikinci sırada Haluk Bayraktar, üçüncü sırada Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

2023 gelir vergisi rekortmenleri belli oldu

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