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KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
28.08.2024 10:12
, 28.08.2024 10:13
SON GÜNCELLEME
28.08.2024 10:13
2023 gelir vergisi rekortmenleri belli oldu
Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olurken, ikinci sırada Haluk Bayraktar, üçüncü sırada Mustafa Rahmi Koç yer aldı.
Ayrıntılar geliyor...
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Selçuk Bayraktar
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