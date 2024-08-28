Dış ticaret açığı temmuzda azaldı

TÜİK, temmuz ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ihracat 2024 yılı temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak 22 milyar 510 milyon dolar, ithalat yüzde 7,8 azalarak 29 milyar 805 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 148 milyar 738 milyon dolar, ithalat yüzde 8,3 azalarak 198 milyar 676 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,8 azalarak 12 milyar 532 milyon dolardan, 7 milyar 295 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 temmuz ayında yüzde 61,2 iken, 2024 temmuz ayında yüzde 75,5'e yükseldi.

