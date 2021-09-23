Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 12:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Metina'ya hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Metina’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, "Ansızın vurmaya devam!" başlığıyla yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonların etkin ve kararlı şekilde süreceği vurgulandı.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele
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