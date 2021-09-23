Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 10:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Barış Pınarı bölgesinde 11 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde sızma ve saldırı girişimindeki 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimi, kahraman komandolar tarafından önlendi.
11 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristlere "Geçit vermeyeceğiz." mesajı paylaşıldı.
Geçit vermeyeceğiz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 23, 2021
Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimi, Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 11 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/EAVzjHRHUL
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