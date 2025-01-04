Çok Bulutlu 5.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 04.01.2025 00:00

Meteoroloji'den 3 il için 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarı

Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağış görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 il için de sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. İşte detaylar...

Meteoroloji'den 3 il için 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

'Sarı' ve 'Turuncu' kodlu uyarı

Meteoroloji'den 3 il için 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı. İzmir ve Aydın'da Cumartesi günü kuvvetli yağış bekleniyor.

Turuncu kodlu uyarı yapılan Muğla'da ise yağış yer yer şiddetli olacak. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması isteniyor.

Pazar günü; Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak bekleniyor. Yağışlar Doğu Anadolu’da ise kar şeklinde sürecek.

Sıcaklık Cumartesi günü yurdun batısında birkaç derece artacak. Hafta başından itibaren de bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Meteoroloji'den 3 il için 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarı

Üç büyük ilde hava durumu

Başkentliler hafta sonunu yağışlı geçirecek. Cumartesi günü en yüksek sıcaklık 9 derece olacak. İstanbul ve İzmir'de Cumartesi günü sağanak bekleniyor. Megakent'te en yüksek sıcaklık 13,, İzmir'de ise 15 derece olacak.

Hafta sonu etkili olacak yağışlar, salı günü yurdu terk edecek.Meteoroloji; iç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde etkili olacak buzlanma ve don hadisesine karşı da uyarıyor.


 

ETİKETLER
Hava Durumu Kar Yağışı Meteoroloji Sağanak
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Necip Fazıl "Ayasofya bir gün açılacak" demişti, gerçekleştirdik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:28
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
00:22
Düzce'de yangın çıkan cami kullanılamaz hale geldi
00:19
Yabancı para kredilerde aylık büyüme sınırı yüzde 1'e indirildi
23:51
Pitbull, sokak kedisini parçaladı: Köpeğin sahibi tutuklandı
23:46
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti
23:37
"11. Necip Fazıl Ödülleri" sahiplerini buldu
Ankara'da Kemal Advan Hastanesinin müdürünün serbest bırakılması çağrısında bulunuldu
Ankara'da Kemal Advan Hastanesinin müdürünün serbest bırakılması çağrısında bulunuldu
FOTO FOKUS
Kazakistan'da 95 araç birbirine girdi
Kazakistan'da 95 araç birbirine girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ