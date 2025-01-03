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TRT Haber 03.01.2025 20:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Necip Fazıl "Ayasofya bir gün açılacak" demişti, gerçekleştirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Necip Fazıl'ın şiirleri medeniyetimize düşülmüş birer dipnot hükmündedir. Üstat 'Ayasofya bir gün açılacak' diyordu. Hamdolsun açmak da bize nasip oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl 11'incisi düzenlenen Necip Fazıl Ödül Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, konuşmasında Necip Fazıl Kısakürek'i bir kez daha rahmetle yad ettiğini söyledi.

Necip Fazıl Kısakürek'in siyasi, sosyal ve kültürel bakımdan Türkiye'nin en sancılı, en zor döneminde yaşadığını aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üstat, dirayetli duruşuyla Anadolu'nun cesur evlatlarına rehberlik etti"

"Şair mütefekkir dava ve aksiyon adamı üstat Necip Fazıl'a bir kez daha Allah'tan niyaz diliyorum. Üstat Necip Fazıl davamızın adide isimlerinden biriydi. İslam'ı bu topraklardan kazımayı çalışanların karşısına korkusuz bir kumandan olarak dikildi. Zindanlara kapatıldı fakat hakkı ve hakikati savunmaktan asla geri durmadı. Hakim 'Artık bıktık, sizden ne zaman kurtulacağız' dediğinde üstadın verdiği cevap manidardır. 'Siz bu yolda hancı ben de yolcu olduğum müddetçe kurtulamayacaksınız' dedi. Basiretli dirayetli duruşuyla Anadolu'nun cesur evlatlarına rehberlik etti. Rabbim kendisinden razı olsun. 

"Bu topraklarda doğmak; bu millete mensup olmak bize Allah'ın bir lütfudur"

Bu topraklarda doğmanın, bu millete, bu medeniyete, bu ümmete mensup olmanın kendilerine Allah'ın lütfu, bir hediyesi ve ikramı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu hakikati ancak nasipli olanlar idrak edebilir. Bu mesuliyeti, bu mensubiyet bilincini yalnızca muhlis olanlar, bu millete sevdalı olan gönül erleri taşıyabilir. Bu bakımdan sizler yüzyıllara sari derin bir tekamülün, köklü bir birikimin, velut bir mazinin sahipleri, varisleri, temsilcilerisiniz. Fikir ve sanat eserlerinizle, örnek duruşunuzla bu emaneti hakkıyla omuzladığınız için her birinize yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

"Üstatın zamanı aşan şiirleri bizi anlatır"

"Sultan Ahmet meydanında malum Su Kulesi üstat konuşuyor; bu fakir de o gün takdimini yapıyor. Eliyle Ayasofya'yı gösteriyor 'Bir gün açılacak bir gün açılacak' diyor. Allah'a hamdolsun üstat ufku böyle açık bir insandı ve oradan o şekilde haykırırken takdim etmek bize açmak da bu fakire nasip oldu. Üstatın zamanı aşan şiirleri bizi anlatır. Davamızı ülkümüzü anlatır. Derinlerdeki cevherimizi ortaya çıkarır. Necip Fazıl şiirleriyle fikirleriyle önder olan bir aksiyon adamı olabilmiştir. Çünkü üstat bentleri yıkıp atan şiirleriyle milletin yüreğine ayna tutabilmiştir. Üstattın en büyük kavgası bu milletin geleceğine kastedip toplum mühendisliğine soyunanlara karşı olmuştur. Üstattın ideal gençliği zaman ve mekan bana emanettir şuurunda bir gençliktir. İfade bu. Gerçek hürriyeti hakka kullukta gören bir gençliktir".

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