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04.08.2024 10:48
, 04.08.2024 10:50
SON GÜNCELLEME
04.08.2024 10:50
Mete Gazoz çeyrek finalde
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçumuz Mete Gazoz, erkekler bireysel son 16 turunda Fransız Thomas Chirault'u 6-5 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...
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