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TRT Haber 04.08.2024 10:48

Mete Gazoz çeyrek finalde

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçumuz Mete Gazoz, erkekler bireysel son 16 turunda Fransız Thomas Chirault'u 6-5 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Mete Gazoz çeyrek finalde

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