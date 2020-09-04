Antalya'nın Kaş ilçesinden 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'nda devriye gezen Yunan askerlerinin hareketliliği bir kez daha görüntülendi.

Fransız haber ajansı AFP, 28 Ağustos'ta servis ettiği fotoğraflarda Yunan askerlerinin, içinde turistlerin de bulunduğu bir feribotla Meis adasına indiğini duyurmuştu.

TRT Haber ekipleri adada bugün yine Yunan askerinin hareketliliğini görüntüledi. Ada çevresinde devriye halinde olan Yunan hücumbotu ile karada askeri araç hareketliliği gözlendi.

TRT World ekibi de çarşamba günü Meis Adası'nda devriye gezen Yunan askerlerini görüntülemişti.





Yunanistan'ın askeri sevkiyat yaptığı haberleriyle gündeme gelen, Türkçe adı Kızılhisar olan Meis Adası, Türkiye kıyılarından Antalya'nın Kaş ilçesine sadece 2,1, Yunanistan'ın ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta yer alıyor.